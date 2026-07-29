熊本AEON瞬間炸成廢墟　日專家推測「爆轟」釀慘烈破壞

▲熊本AEON MALL爆炸，2樓嚴重崩塌。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

日本熊本縣28日發生規模7.1、最大震度7的強震後，位於嘉島町的大型購物中心「熊本AEON MALL（永旺夢樂城熊本）」爆炸，截至目前累計3人死亡、4人下落不明。事故肇因仍在調查中，但推測很可能是瓦斯外洩所致，也有專家認為恐怕發生了被稱為「爆轟（Detonation）」的罕見爆炸現象。

爆炸現場慘烈 目擊者憶恐怖威力

空拍畫面顯示，熊本AEON MALL大片屋頂遭炸飛，外牆倒塌範圍延伸數十公尺，多處鋼骨裸露，大量碎片散落一地。防衛大臣小泉進次郎已下令陸上自衛隊第42即應機動聯隊等部隊投入救援。

當時在停車場待命的計程車司機回憶，爆炸瞬間發生，「真的就是突然『砰』一聲。附近瞬間全都是白色粉塵，約50公尺外停放的車輛也受損，就連冷藏車的不鏽鋼板都被炸凹了。」

距離現場約6公里的熊本市區也能清楚看見白煙升起，居民形容爆炸聲「如同大卡車猛烈撞擊」。

爆轟釀慘劇 瓦斯外洩恐為主因



《朝日電視台》報導，前東京消防廳專家佐藤康雄直言，「如此大型建築遭到毀滅性破壞，是非常罕見且異常的爆炸現象。」

他進一步說明，此次爆炸極可能屬於「爆轟」，會產生超過音速的衝擊波，破壞力遠超一般爆炸，「大家印象最深的案例，就是福島第一核電廠1至4號機的事故。當時就是氫氣爆轟，連那麼堅固的建築都遭到摧毀，那就是爆轟的典型狀況。」

佐藤也分析，最可能的事故原因是瓦斯外洩。購物中心美食街聚集許多店家，中式餐廳為求火力，或許使用了比都市瓦斯強2倍的桶裝瓦斯，「這些店家可能共用集中式瓦斯管線，地震導致管線位移，大量丙烷瓦斯外洩，因此才發生爆炸。」

多名日本政府高層人士也指出，目前正朝瓦斯外洩方向確認事故原因。

佐藤指出，現在正值炎熱夏季，購物中心緊閉門窗並開啟空調，而室內密閉狀態反而「最不利於防止爆炸」，「據了解，顧客完成避難約30分鐘後才發生爆炸，因此推測瓦斯已逐漸累積至高濃度，最後遇到火源引燃，才造成如此劇烈的大爆炸。」