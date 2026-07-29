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因台積電赴熊本工作　強震後台男暖助台灣遊客：I can help！

記者劉邠如／綜合報導

日本熊本發生強烈地震，不少台灣旅客因為列車停駛、交通中斷，一時之間不知道該如何移動，也有不少人選擇上網發文求助。而就在災情消息不斷傳出時，也有台灣人即時送暖，主動在Threads上發文表示可以幫忙翻譯、接送，甚至臨時借宿。《ETtoday》記者也聯絡上這位暖心的鍾先生，聽他分享目前熊本最新情況。

▲▼日本熊本強震造成民宅倒塌，許多居民家園受損，災情嚴重。（圖／基督教芥菜種會提供）

▲日本熊本強震造成民宅倒塌，許多居民家園受損，災情嚴重。（圖／基督教芥菜種會提供）

這位鍾先生昨天在熊本大地震後，主動在《Threads》發文寫道：「看大家互助的精神蠻棒的，熊本當地上班族有機會也想幫忙。如果有台灣人需要翻譯，或是接送（熊本到福岡），甚至是借住幾天，請聯絡我。」但也強調因為他還在上班，所以至少要等他下午五點會議完後，就能提供幫忙。

鍾先生受訪表示，自己是有營造專業的台灣屏東人，過去自學日文三到五年，在聽聞台積電日本子公司JASM進駐熊本，當地半導體產業及台商相關工作機會逐漸增加後，決定前往熊本工作，目前在熊本工作約四個月。

昨天大地震時，鍾先生正在公司上班。他回憶，當時搖晃持續約30秒至1分鐘，強度相當驚人，也算是他過去在台灣，連在九二一時都不曾體會過的搖晃感，而直到傍晚下班前，仍然不時可以感受到餘震。

但慶幸日本房屋建築堅固，目前除了新聞報導的AEON爆炸事故，和部分快速路斷之外，就是一些零星的民宅損毀，但多數熊本人家中大致完好。

▲熊本地震時，鍾先生經歷到的劇烈搖晃，感覺是「此生經歷最大」 。（圖／鍾先生提供）

▲熊本大地震時，鍾先生透露感受到當時的劇烈搖晃，體感是「此生經歷最大」 。（圖／劉邠如攝）

不過看到昨日街頭混亂，交通中斷，不少台灣人在社群上求助，他也決定盡己所能提供協助，才會在脆上發文。目前有兩三組人聯繫他，但以他的能力只有一台車，目前已經約定好其中一組人，因家庭旅遊到福岡和熊本旅遊，但地震前行李還寄放在福岡，因交通中斷緣故，他打算在下班後，開車前往福岡接駁一家人到熊本。

而從熊本開車前往福岡，再返回熊本，來回大約需要3個小時。對此，鍾先生僅輕描淡寫地形容，「距離體感上就是台北到台中，不遠啦」。

由於地震發生後，餘震仍持續出現，部分道路及大眾運輸狀況也不明朗。即使如此，鍾先生仍願意在下班後長途開車，協助素不相識的台灣旅客。面對外界稱讚他的行動相當暖心，鍾先生卻認為，自己只是剛好有能力，就順手幫忙，並沒有把這件事視為什麼了不起的善舉。「又沒什麼關係，這邊沒什麼事，能力有限啦，就是有時間就幫一下這樣。」

至於台積電目前情況，鍾先生透露目前聽到的消息，廠房營造進度不受影響，頂多就是廠區部分門體變形或「晶圓掉落一兩片」，但都不是嚴重的情況。加上JASM廠區的土建工程，由日本大型營造公司鹿島建設承攬，以鹿島建設過去的工程品質，以及目前廠區傳出的狀況研判，地震應不至於對後續P2廠房工程造成太大影響。

▲熊本地震時，鍾先生經歷到的劇烈搖晃，感覺是「此生經歷最大」 。（圖／鍾先生提供）

▲地震當時幸好公司僅有花瓶掉落，沒有太大財損 。（圖／鍾先生提供）

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