熊本強震9000人緊急避難！高市說明最新災情　出動6600救援人力

▲日本首相高市早苗稍早針對最新災情進行說明。（圖／日本首相官邸）



記者王佩翊／編譯

日本首相高市早苗29日召開「非常災害對策本部」會議時證實，截至上午8時30分，強震已造成13人死亡、7人重傷及29人輕傷。高市表示，地震至今已超過20小時，現場仍有許多民眾等待救援，「是一場與時間的賽跑」，政府將傾全國之力展開救命與避難支援。目前有9000多人分別在506個臨時收容所避難。

高市首相喊「能做的全做」！主動運送冷氣、水與物資進駐避難所

高市早苗29日上午10時前在首相官邸受訪，並於下午1時30分主持第二次非常災害對策本部會議。她表示，熊本AEON MALL（永旺夢樂城熊本）確定有3人罹難，至今還有多人受困。

熊本強震也造成13人死亡，她說，「向逝者致上最深切的哀悼，並向所有受災戶表達誠摯慰問。目前仍有人等待救援，現場將集結所有力量，以救回更多生命為目標。」目前已確定自衛隊出動4600人、警察出動2000人投入救災工作。

考慮到被災地近日持續面臨高溫酷暑，高市特別指出，除了全力恢復基礎設施、由自衛隊進行給水與傷患運送外，政府已啟動「主動式支援」，將直接向避難所運送食品、飲用水、紙箱床、衛生紙，以及冷氣與電源車等急需物資，嚴防避難民眾中暑。

「日本製紙八代工廠」巨大煙突倒塌！警消國軍聯手救出3人

內閣官房長官木原稔於上午記者會中補充指出，除了發生大爆炸的「熊本AEON MALL」購物中心外，「日本製紙八代工廠」也發生了嚴重的事故，由於工廠內的巨大煙囪在強震中倒塌，導致11名人員失聯受困。

由10名警察、140名消防人員及20名自衛隊員組成的聯合搜救隊已趕赴造紙工廠。截至目前，搜救隊已從現場救出4人，2人失去生命跡象、2人重傷，至今仍有7人受困其中。

3.6萬戶停電、8.4萬戶斷水！內閣府副大臣緊急進駐災區

根據官房長官木原稔公布最新災情統計，截至29日早上7時，熊本、福岡等5縣共設立506處避難所，收容9186名避難民眾。

熊本縣約3.69萬戶停電；包含熊本縣在內各地約8.4萬戶停水；熊本市與八代市約9500戶瓦斯停止供應；部分地區訊號中斷。

另外，熊本市等地共發生8起火災，目前已全部撲滅。