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熊本AEON爆炸威力有多驚人？路上貨車被炸爛　司機奇蹟保命

熊本永旺夢樂城發生劇烈爆炸，不僅造成商城建築部分倒塌，強大的爆炸衝擊波更波及周邊道路。（翻攝自@ShindenJ7W1 X）

▲熊本永旺夢樂城發生劇烈爆炸，不僅造成商城建築部分倒塌，強大的爆炸衝擊波更波及周邊道路。（翻攝自@ShindenJ7W1 X）

圖文／鏡週刊

日本熊本縣昨（28日）下午發生最大震度7的強烈地震，後續更引發嚴重災情。位於熊本嘉島町的購物中心「永旺夢樂城」在民眾緊急撤離後發生劇烈爆炸，不僅造成商城建築部分倒塌，強大的爆炸衝擊波更波及周邊道路，已造成2死多人下落不明。

事發後，社群平台上大量流傳現場悚目驚心的照片。照片中，大型物流公司「福山通運」的1輛貨車恰巧停在爆炸點附近，整台車的駕駛座與後方車廂遭受強烈震波重創、嚴重毀損變形。

畫面曝光後引發網民熱議與高度關注，紛紛留言表達憂慮，直呼「爆風威力太可怕了」、「司機到底有沒有平安」。

福山通運今透過X平台發布聲明，證實該輛事故車輛確實隸屬該公司。（翻攝自X）

▲福山通運今透過X平台發布聲明，證實該輛事故車輛確實隸屬該公司。（翻攝自X）

面對各界的關切，福山通運今（29日）透過X平台發布聲明，證實該輛事故車輛確實隸屬該公司。福山通運表示，感謝大眾對同仁的關心，該名受捲入事故的司機已第一時間送往醫院接受檢查與治療，確認僅受輕傷、並無生命危險。同時，公司也向所有受災民眾表達深切慰問，並為全力投入救災的工作人員祈福，祝願救援行動順利且人人平安。


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