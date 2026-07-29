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避難逃生必備！豐田公開「可通行道路」地圖　災民：幫了超大忙

▲▼豐田公開「可通行道路」地圖。（圖／翻攝自通行実績情報マップ）

▲豐田公開「可通行道路」地圖。（圖／翻攝自通行実績情報マップ）

記者張方瑀／綜合報導

日本熊本縣28日下午4時27分左右，發生最大震度7級的強烈地震。災後豐田汽車（Toyota）迅速在官方X發布能確認災區交通狀況的「可通行道路地圖」，讓必須開車避難的民眾能掌握過去24小時的最新路況。貼文一出立刻引發網路熱烈迴響，大批網友紛紛湧入大讚，「幫了大忙！」、「這種資訊看似平常卻很難找」、「這個超重要！」

豐田公開「可通行道路地圖」與避難3要點

強震發生後不久，豐田汽車隨即在官方X上發文，呼籲民眾「即使搖晃停止了，也請務必小心餘震和二次災害」。

同時，豐田也附上插圖彙整了「地震停止後也該注意的3件事」，包含：開車時請靠道路左側停車並收集資訊、在戶外請根據所在場所採取適當行動，以及在海邊或山上請注意二次災害，以淺顯易懂的方式提醒災民安全。

此外，豐田也宣布公開因應此次熊本地震的「可通行道路地圖」，地圖上清楚標示了車輛通行紀錄以及交通管制等資訊。

豐田29日再度發文向災民致上最深的慰問，並強烈呼籲若為了避難或救援等原因，現在必須開車出門的話，請務必多加利用該地圖確認路況。地圖公開後，許多當地網友感激留言表示：「可以查到我家附近哪裡封路了」、「這超重要」、「幫了大忙！太感謝了」。

本田齊發力　免註冊「通行紀錄資訊地圖」同步上線

除了豐田，本田（Honda）也在28日於網路上公開了災害專用的「通行紀錄資訊地圖」。該地圖與地圖製作公司「ZENRIN DataCom」合作，設置於圖資網站「いつもNAV（WEB）」上。這項服務免註冊會員即可免費瀏覽（僅限災害發生時開放），讓民眾一眼就能掌握災區周遭有哪些道路是有車輛通行過的。

這份地圖的背後，活用了本田自2007年起持續累積的全日本道路數據，包含緊急煞車的次數、因路面不平造成的車身震動等資訊。事實上，本田在2011年311東日本大地震與2024年能登半島地震時，都曾運用這些數據免費公開可通行道路資訊，協助災民順暢移動。

針對這起強震，本田位於熊本縣大津町、自1976年營運至今的日本國內最大規模機車製造工廠也受到影響；繼28日停工後，該工廠於29日上午仍持續暫停生產運作。

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