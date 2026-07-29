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強震震出「階梯橋面」！高速公路錯位畫面曝　日網揭保命設計關鍵

▲▼日本九州熊本縣28日強震，導致高速公路「九州自動車道」八代交流道路段橋面受損、上下錯位。（圖／路透）

▲日本九州熊本縣28日強震，導致高速公路「九州自動車道」八代交流道路段橋面受損、上下錯位。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本九州熊本縣昨（28）日下午發生規模7.1強震，八代市觀測到震度6強，高速公路「九州自動車道」（E3）八代交流道附近高架道路出現明顯損壞，橋面接縫處上下錯位，形成宛如階梯狀。畫面曝光後引發討論，日本網友分析，這可能正是日本橋梁「預設破壞」設計發揮作用，讓橋梁以可控方式受損，透過防落橋裝置，來避免橋桁直接崩落至地面。

根據《日本放送協會》，地震發生後，直升機28日下午5時50分拍攝八代交流道上空畫面，發現九州自動車道高架部分道路接縫處出現錯位，路面形成明顯高低落差，疑似因強烈震動導致橋面結構位移。對此，西日本高速道路公司證實，地震後接獲多起通報，指出九州自動車道松橋交流道至八代交流道區間出現「路面隆起」以及部分設施損壞等情況。

針對高架道路錯位畫面，社群平台X日本網友「@berg_schuh」發文分析，「真是太驚人了！橋梁真的是按照原先的設計方式受損。其實，日本橋梁的設計方式並非以『完全不損壞』為目標，而是透過控制受損形式，以求將災害所造成的致命傷害降至最低。」

該名網友補充解釋，「此次案例可能與阪神淡路大地震後導入道路設計規範的『落橋防止裝置』有關。這種設計能防止橋梁桁架（橋桁）直接掉落至地面，即使橋梁結構受到強震影響，也能避免發生更嚴重的崩塌事故。」

▼1995年阪神大地震，當時高速公路幾乎崩塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼1995年阪神大地震，當時高速公路幾乎崩塌。（圖／達志影像／美聯社）▲▼日本熊本28日強震，高速公路「九州自動車道」八代交流道附近疑似出現橋面龜裂。（圖／翻攝自X）

▲日本熊本28日強震，高速公路「九州自動車道」八代交流道附近疑似出現橋面龜裂。（圖／翻攝自X）

根據日媒《富士新聞網》，熊本大學特任副教授鳥井真之拍攝的照片顯示，八代交流道附近地面出現類似裂痕的痕跡，而高速公路高架橋的錯位位置，剛好位於該裂痕延伸線上，呈現上下方向偏移的情況。

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