熊本強震「1搖晃特徵」　日專家：2年前能登地震後首見

▲熊本縣規模7.1強震，冰川町一棟房屋被震毀。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

日本熊本縣28日發生規模7.1、最大震度7的強震。專家分析各地地震儀資料後發現，宇土市、八代市以及宇城市等地，出現大量會對木造建築造成重大損害的「周期1秒至2秒」搖晃。

京都大學防災研究所境有紀教授指出，在宇土市、八代市及宇城市的地震儀資料中，大量出現「周期1秒至2秒」的搖晃。這種搖晃類型會對木造住宅及10層以下建築物造成重大損害。

NHK引述境有紀教授說法指出，自從2年前的能登半島地震以來，這是再次出現大量包含此類周期搖晃的地震，因此建築物可能已受到嚴重損傷。

境有紀教授也透露，八代市與宇城市也觀測到比上述更長周期的搖晃，容易對高樓、煙囪等高聳建築物，以及採用隔震設計的建築物造成損害。

境有紀教授表示，「即使目前尚未倒塌，建築物也可能已受到嚴重損傷，即使只是小規模搖晃，也可能導致倒塌。」他警告，目前地震活動仍處於活躍狀態，近期絕對不要靠近外觀已經傾斜的建築物。