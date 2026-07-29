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塞車也要加！熊本震後「加油站排長龍」原因曝　他狂讚防災意識

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲路上大塞車。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本熊本發生地震後，當地加油站出現大批車潮！一名在熊本上班的台灣人分享，他原本不解，大家為何寧願塞車也要跑出來加油，才知道當公共運輸停駛、道路受阻或可能停電時，汽車不只是交通工具，也能替手機充電，部分車款甚至可作為臨時電源，讓他讚嘆日本人的防災意識。

原PO在Threads分享熊本震後情況，提到路上大塞車，一部分原因是很多人要去加油，加油站前也排起長長車龍，「原來大地震後，大家會寧願塞車也要跑來加油啊！」他透露，當時JR停駛、高速公路受影響，原本平常只要20分鐘的通勤路程，最後花了一個多小時才回到家，沿途景象「很有末日感」。

貼文一出，就有人點頭，畢竟災害發生後，若公共運輸全面停駛，自駕車便成為重要移動工具；若遇上停電，油車至少能發動替手機充電，也能開車採買物資或撤離。另有網友指出，日本不少油電車可輸出110伏特、1500瓦電力，緊急時甚至能暫時當成發電機使用，因此日本民眾平時就會被提醒，油量最好保持在一半以上。

也有網友分享自身經驗，「以前北海道大地震全區停電，我第一個反應也是去加油，當時每台車還限加20公升」、「去年風災家裡停電一週，最後也是靠汽車替手機和行動電源充電。」不少人看完直呼，「原來日本人是這樣防災，真的值得學習。」

※本文獲原PO授權引用。

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