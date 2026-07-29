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快訊／台積電熊本二廠「暫停施工」！　強震恐重創半導體供應鏈

▲▼位於日本九州熊本縣菊陽町的台積電工廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲位於日本九州熊本縣菊陽町的台積電工廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本熊本縣28日發生最大震度7的強震，由於該區域為日本半導體與製造業重鎮，地震發生後當地企業與商場紛紛展開安全確認與緊急疏散，包含台積電（TSMC）、索尼（SONY）、三菱電機等半導體巨頭以及本田（Honda）等製造業廠房均傳出停工或進行安全性檢查，恐對全球相關產品供應鏈造成影響。

半導體產業聚落遇震！台積電確認結構安全、索尼與三菱清查中

根據《讀賣新聞》、《日本放送協會》報導，熊本縣近年因半導體產業聚落而備受矚目，此次強震導致部分工廠受到影響，然而若生產長期中斷，恐波及電子產品與汽車產業。

其中最受矚目的台積電（TSMC）在地震發生當時，第一時間將菊陽町廠區的員工疏散至戶外，並進行安全確認，當日確認廠房結構安全無虞後，疏散員工已陸續返回崗位。熊本一廠28日晚間已經完成建築物檢測，確認安全無虞；但考慮到後續餘震風險，位於同一區塊、正在興建中的「熊本二廠」已暫停部分建設工程。

三菱電機位於合志市與菊池市的功率半導體24小時運作工廠，也在第一時間確認設備運作狀況及是否有人員受傷；索尼（SONY）位於菊陽町的半導體製造基地平時為24小時運作，也立刻進行受災狀況確認，隨後停止菊陽町半導體工廠的生產線運作。

半導體設備龍頭東京威力科創（TEL）位於合志市和大津町的工廠29日暫停營運，雖建築物與設備未見重大損傷，但仍停工進行全面檢查。

本田機車廠灑水系統爆裂！多家製造業暫停生產

半導體之外的製造業也受創不輕，知名車廠本田（Honda）位於大津町的二輪機車生產工廠，因地震觸發自動灑水系統，導致廠區部分出現漏水與積水現象，已暫停生產線，已決定停工至29日傍晚。

Astemo（Honda集團汽車零件廠）位於宇城市的工廠傳出有數名員工受傷，所幸均無生命危險，目前工廠已停工並全力釐清受損狀況。

豐田汽車（Toyota）位於福岡縣的3座工廠28日一度停工，經確認後於29日恢復正常運作。

位於震度7重災區宇城市的KOATSU工業熊本工廠，雖無人員傷亡，但因產品倒塌及部分設備損壞，已暫停運作且無法預估復工時間。

化妝品品牌再春館製藥所位於益城町的總部工廠已停工，29日繼續暫停營運；同在益城町的知名零食大廠湖池屋亦暫停工廠生產，後續將視餘震狀況決定是否復工。輪胎大廠普利司通（Bridgestone）位於玉名市的工廠則未傳出人員或建物受損，目前暫時停工進行安全檢查。

食品龍頭預防性停工！森永乳業防餘震暫停生產

森永乳業位於熊本市生產牛奶與煉乳等產品的工廠，29日實施預防性停工。雖然工廠本身未傳出災情，但考量餘震不斷，為確保員工安全而決定暫時休工。

 
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