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熊本城「28處石牆崩落」超慘災情曝！今臨時休園　天守閣3處裂痕

記者王佩翊／編譯

日本熊本縣28日傍晚發生最大震度7的強震，造成嚴重災情，位於熊本市的國寶級特別史跡「熊本城」也再次遭到重創。熊本城綜合事務所29日宣布，由於熊本城內28處石牆出現大規模崩塌，且天守閣3處土壁出現龜裂，將臨時休園。而這場強震恐怕也將影響預計於2052年完成的熊本城全區復原計畫。

▲▼日本九州熊本28日下午發生強震，熊本城一段石牆倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲熊本地震導致熊本城外牆28處坍塌。（圖／達志影像／美聯社）

開園前急叫停！天守閣爆3處裂痕、28處石垣慘坍

熊本地震發生後，第一時間就傳出熊本城外圍石牆崩塌的事故。熊本城綜合事務所勘查後證實，位於西出丸西側的石牆發生了大面積坍塌，城內累計已有高達28處石牆崩落。此外，作為熊本城精神象徵的天守閣，也在3處土壁上發現了嚴重的龜裂痕跡。

受此影響，熊本城29日臨時宣布休園，並在門口貼上公告。

走過西南戰爭與熊本地震！修復之路再添變數

熊本城由戰國名將加藤清正建造，於1607年完工，之後成為細川氏的居城直至明治維新。1877年西南戰爭期間，天守閣在戰火中燒毀，直到1960年才以鋼筋水泥結構重建。

2016年熊本地震發生時，熊本城曾遭受重創，全城約3成、2.3萬平方公尺的石牆崩落。熊本市隨後展開漫長的復修工程，天守閣於2021年3月順利完成復原，宇土櫓等處預計2032年完成，全城則要等到2052年才能完全復原。

今年4月適逢熊本地震10周年，官房長官木原稔才剛前往視察並肯定「復興穩健推進」，不料如今再遭強震重擊，讓好不容易推進的復原之路再次蒙上陰影。

 
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