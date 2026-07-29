傳南韓擬派巡邏艦前往荷莫茲海峽「護航」？　青瓦台闢謠：沒聽說

▲2023年6月，南韓清海部隊第38分遣隊300名官兵結束在索馬利亞和荷莫茲海峽附近海域為期半年的反海盜行動，返回南韓昌原海軍基地。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國持續號召盟友協助維護荷莫茲海峽航行安全，韓媒《東亞日報》獨家披露，南韓政府正具體研議派遣巡邏護衛艦等軍事資產參與國際行動。不過，青瓦台今（29）日隨即出面否認，強調「沒聽過巡邏護衛艦相關內容」，但證實政府確實正綜合評估維護荷莫茲海峽通航自由的實質貢獻方案。

韓媒《東亞日報》引述南韓多名外交與國安高層人士指出，南韓國家安全保障會議（NSC）常任委員會近期已討論中東局勢，以及需經國會同意的軍事支援方案。消息人士透露，會中曾檢視軍方提出的可運用軍事資產清單，其中包括巡邏護衛艦，但仍未做出最終決定。

報導指出，相關討論是以中東戰事結束、荷莫茲海峽恢復安全為前提，未來加入國際社會維護航運安全機制。知情人士表示，目前僅達成「持續討論」的共識，支援範圍與方式仍有調整空間，並非即將部署軍艦。

據悉，美方自今年2月中東戰事爆發後，便持續要求盟邦參與荷莫茲海峽護航行動。南韓軍方因此研擬4階段貢獻方案，內容據悉涵蓋政治支持、派遣軍官、情報共享及提供軍事資產等選項，而巡邏護衛艦正是評估項目之一，但不包含掃雷艦。

根據《韓聯社》，對於上述單方面的報導內容，南韓青瓦台29日回應表示，「媒有聽說過有關巡邏護衛艦的說法」；不過，青瓦台也重申，政府正密切關注中東緊張局勢，並綜合考量韓半島（朝鮮半島）戰備、國內法律程序等因素，持續評估維護荷莫茲海峽通航自由的實質貢獻方案，強調政策方向一直以來都沒有改變。