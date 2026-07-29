中國外交部長王毅8月訪韓　擬與南韓談「台灣問題」：尊重一個中國

▲中國外交部長王毅預計8月19、20日訪韓，與南韓外交部長王毅進行會談。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

中國外交部長王毅預計8月19日至20日訪問南韓，展開兩天一夜行程。消息人士透露，韓中雙方已就訪韓日程達成共識，雙方除舉行外長會談，聚焦雙邊關係、韓半島（朝鮮半島）情勢以外，台灣議題也可能列入討論。由於南韓希望中國在北韓（朝鮮）核武問題積極扮演關鍵角色，中方則可能要求南韓在台灣問題上重申尊重「一個中國」原則。

根據《韓聯社》，南韓熟稔外交消息的人士今（29）日透露，韓中兩國近來持續協調王毅訪韓事宜，目前已對8月19日至20日的兩天一夜訪問行程達成共識。若順利成行，王毅將與南韓外交部長趙顯舉行韓中外長會談，就雙邊關係、韓半島（朝鮮半島）局勢以及北韓與中國關係等議題交換意見。

報導指出，韓方也正研議安排王毅前往青瓦台拜會南韓總統李在明，並與南韓統一部長鄭東泳會晤。這也將是李在明今年1月國是訪問中國、與中國國家主席習近平進行會談以後，中國外交與國安領域最高層級官員首度訪問南韓。

其實，趙顯1月便曾表示，希望能在今年第一季與中國外交部長進行會談，但最終未能實現，而王毅卻於4月出訪北韓。外界憂心，北京當局在美中戰略競爭加劇背景下，更傾向修復對北韓的影響力，而非回應南韓期待，在北韓核武問題上扮演更具建設性的關鍵角色。

▲中國國家主席習近平6月8日出訪平壤，與北韓最高領導人金正恩會晤。（圖／翻攝自朝中社）

尤其習近平6月接續訪問北韓後，更讓外界對中國是否默許北韓發展核武的疑慮升高。據悉，南韓政府已向中方表達，不希望「中國默許北韓發展核武」的說法持續擴散，期待北京當局能為韓半島（朝鮮半島）局勢穩定作出更多實際貢獻。

若王毅訪韓，南韓將再次要求中國持續推動韓半島（朝鮮半島）無核化，並透過對話與合作維護區域和平穩定，希望北京當局在相關問題發揮「建設性角色」。

因此，台灣問題也預料將成為此次韓中外長會談的重要議題。報導提到，韓中雙方6月在局長級磋商時已討論過相關議題，南韓當時重申，將依據1992年韓中建交聯合聲明，強調「尊重一個中國」立場。

報導分析，由於中方不希望韓中關係焦點始終圍繞北韓議題，因此預料將由藉此次會談，再次向南韓強調中方對於台灣問題的立場，要求南韓明確表態遵守「一個中國」原則。