美伊衝突擴大！　沙烏地、美軍聯手轟炸伊拉克「親伊朗」民兵

▲沙烏地阿拉伯與美國聯手對伊拉克境內獲伊朗支持的民兵組織發動打擊。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美伊衝突持續擴大，沙烏地阿拉伯國防部證實，該國已與美國聯手，對伊拉克境內獲伊朗支持的民兵組織發動「有限度且具針對性的打擊」。另一方面，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）也透過國營媒體宣稱，已向約旦境內的美軍目標發射彈道飛彈。

沙國首度坦承對伊拉克境內動手 聯手美軍打擊親伊民兵

根據CNN報導，沙烏地國防部在一份聲明中表示，沙烏地阿拉伯與美國於29日聯手，對伊拉克境內涉嫌攻擊沙國石油設施、獲伊朗支持的民兵組織進行了有限度且具針對性的打擊。在此之前，該國國防部才剛宣布成功攔截並摧毀數架從伊拉克發射、企圖攻擊沙國東部石油設施的無人機。

美國中央司令部（CENTCOM）也在另一份聲明中指出，為了回應不斷發生的無人機攻擊，美沙兩國的戰機聯手空襲了伊拉克東部多處恐怖份子的後勤與武器據點。

US and Saudi Arabia launch joint strikes on Iraq



????CENTCOM and the Saudi Armed Forces conducted precision strikes in eastern Iraq, targeting what they described as "Iran-aligned terrorists" directed by the IRGC.



???? US and Saudi fighter aircrafts targeted logistics and weapons… pic.twitter.com/BszhA61piT — Sputnik (@SputnikInt) July 29, 2026

沙烏地國防部強調，沙國不尋求局勢升溫，但絕對會對任何侵犯該國的行為做出反擊。值得注意的是，這是自美伊戰爭爆發以來，利雅德首次公開宣稱對伊拉克境內的空襲行動負責。

雖然沙國在整場戰爭中屢次成為伊朗的攻擊目標，但大多選擇克制、未採取軍事回應；然而近期卻因頻繁遭到伊拉克境內的伊朗代理人及紅海青年運動（Houthis）襲擊而有所動作。

伊朗革命衛隊聲稱：向約旦美軍目標發射彈道飛彈

在美沙聯軍發動空襲的同時，局勢持續升溫。根據伊朗國營媒體新聞電視台（Press TV）報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊發表聲明宣稱，他們已於29日向約旦境內的美軍目標發射了彈道飛彈。

在此之前，美國中央司令部才剛表示，美軍成功攔截了一次針對其駐中東部隊的突襲。

中央司令部在社群媒體發文指出，伊斯蘭革命衛隊於當地時間28日下午5時45分從伊朗發射多枚彈道飛彈，企圖對駐中東美軍發動突襲，所幸所有飛彈皆被成功攔截，美軍目前仍保持高度警戒與備戰狀態，不過中央司令部並未進一步透露遭鎖定目標的詳細地點。