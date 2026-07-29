熊本強震波及！島原「眉山」山體崩塌、岩石鬆動　防災直升機升空

▲日本九州熊本28日強震，與熊本隔海相望的長崎縣島原市「眉山」東側斜坡出現崩塌。（圖／記達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本九州熊本縣昨（28）日發生規模7.1強震後，與熊本隔海相望的長崎縣島原市傳出山體受損消息，當地「眉山」東側斜坡出現崩塌，警方、消防與監視攝影機均確認山體異常。島原市長等官員今（29）日搭乘防災直升機空中勘查，確認雲仙普賢岳山頂「平成新山」也有部分岩石崩落。

根據日媒《NBC 長崎放送》，島原市府證實，自從地震發生後，透過設置當地的監視攝影機確認眉山東側、島原市方向的斜坡發生崩落。目前尚無法掌握崩塌範圍與詳細程度，也未傳出居民受傷消息。據悉，由於眉山下方就是島原市區，因此從過去以來便被視為守護城市的重要天然屏障。

長崎縣警方向日媒《每日新聞》透露，28日下午4時50分左右，位於長崎縣島原市西側的眉山附近，有警員目擊山區冒出沙塵，研判部分斜坡可能因強震而崩落。當地居民表示，強烈搖晃後不久，山的方向升起沙塵，並聽見疑似從遠方所傳來類似雷聲的巨大聲響。

消防單位也在地震後立即確認眉山山體出現崩塌情況，隨後長崎縣防災直升機28日下午5時12分起從大村防災航空中心起飛，前往現場掌握山體受損狀況。

長崎縣政府、島原市市長古川隆三郎以及火山專家組成的「溶岩穹頂崩塌危險度判定分科會」也於震後召開會議，並於29日上午6時起，由古川隆三郎市長等相關人士搭乘防災直升機，從空中確認眉山與平成新山的現況。

除了眉山外，雲仙・普賢岳山頂附近的溶岩穹頂「平成新山」也受到關注。根據《日本放送協會》，日本國土交通省雲仙砂防管理中心表示，透過距離山頂數公里外的監視攝影機畫面，確認平成新山部分岩石因此次地震發生崩落。

眉山位於島原市西側，是當地重要地標，由天狗山與七面山兩座山峰組成。由於其地質結構受到火山作用影響，部分區域存在陡峭斜坡與崩壞地形，過去也曾多次發生山地崩塌。

1792年（寬政4年），雲仙普賢岳火山噴發伴隨地震，導致眉山大規模崩塌，大量土石流入有明海，引發巨大海嘯，造成島原與對岸的熊本地區約1.5萬人死亡，這場災難被認為是「島原大變、肥後迷惑」。