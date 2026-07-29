快訊／熊本AEON「最新內部影片」曝！天花板整片砸落　滿地殘骸

記者王佩翊／編譯

日本熊本縣28日發生最大震度7的強烈地震，位於嘉島町的大型購物中心「熊本AEON MALL（永旺夢樂城熊本）」於震後發生爆炸，導致2樓部分崩塌，至今仍有多人受困。日本警察廳29日正式公開了搜救隊深入建築物內部調查時所拍攝的最新影像，可以看見天花板掉落，現場極度慘烈。

一分鐘影片曝光！柱子倒塌、牆壁崩落宛如戰場

根據《日本放送協會》報導，警察廳公開的這段影片長約1分鐘，是搜救隊員29日上午8時30分左右，為了搜救受困民眾深入建築內進行調查時所拍攝。

從曝光的畫面中可以清楚看到，購物中心內部破壞極為嚴重。建築物多處的支撐柱子硬生生倒塌，原先進駐各家店面的區域牆壁也大面積崩塌，大量的建築碎屑、水泥碎片與雜物散落滿地，幾乎找不到可以踏足的空地，宛如廢墟。

天花板嚴重毀損！鋼筋配線懸空垂掛增加搜救難度

除了地面滿是瓦礫殘骸外，商場內部的天花板也大規模坍塌破裂。建築物的鋼筋骨架與大量電線、管線直接從上方懸空垂掛下來，場面觸目驚心。

由於建築內部結構嚴重受損，且大量殘骸堵塞通道，警消與搜救團隊在進行現場呼救與搜尋受困人員時，面臨著極高風險與嚴峻的搜救挑戰。