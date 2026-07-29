日本震度7強震「31年發生8次」　其中3次在熊本

▲熊本強震震垮房屋。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

日本熊本縣28日發生規模7.1強震，最大震度7，截至同日深夜10時50分，餘震已累積逾100次。這是自1995年阪神大地震以來，日本第8度觀測到震度7的劇烈搖晃，而且其中3次都在熊本縣。

《產經新聞》、《日本經濟新聞》報導，震度7是日本氣象廳制定的10級震度階級中最高等級，達到人無法站立，甚至無法行動，也可能被震飛的程度。

此外，未固定的家具幾乎全部會移動、傾倒甚至飛出。牆面磁磚、窗戶玻璃可能破損並掉落。即使是鋼筋混凝土結構建築物，只要耐震能力較低，也可能出現倒塌風險。

▼1995年阪神大地震。（圖／達志影像／美聯社）

在日本觀測史上，1995年阪神大地震是首次觀測到震度7，迄今一共8次就有3次發生在熊本縣境內，分別是2016年熊本大地震的前震與主震，以及這次的「令和8年熊本地震」，令熊本成為日本近代震度7紀錄中出現頻率最高的地區。

日本觀測史上「震度7」強震

►1995年1月17日．阪神大地震（規模7.3）

►2004年10月23日．新潟縣中越地震（規模6.8）

►2011年3月11日．東日本大震災（規模8.4）

►2016年4月14日．熊本大地震（前震，規模6.5）

►2016年4月16日．熊本大地震（主震，規模7.3）

►2018年9月6日．北海道膽振東部地震（規模6.7）

►2024年1月1日．能登半島地震（規模7.6）

►2026年7月28日．熊本地震（規模7.1）

▼昨日的7.1強震，導致高速公路損毀、橋面坍塌、電線桿斷裂。（圖／達志影像／美聯社）



熊本發生規模7.1、最大震度7的強震後，整晚持續受到逾百次的餘震侵襲。日本氣象廳表示，「仍可能發生更大規模的後續地震，希望民眾未來約1週時間保持警戒。」

氣象廳也指出，2016年大地震時，部分建築物在第1次地震時撐住，在2天後第2次搖晃卻倒塌了，「請避免靠近強烈搖晃地區受損的建築物，以及懸崖附近地區，未來約1週內需注意後續地震以及降雨可能造成的土石流災害。」