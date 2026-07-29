不斷更新／熊本災情、交通一次看！　冰川町房屋倒塌2人OHCA

▲九州新幹線29日首班車起全線停駛。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

10：56更新 房屋倒塌、2人心肺停止 索尼工廠停工



日本熊本縣冰川町29日截至凌晨1時許，鎮上已有至少18棟民宅倒塌，更傳出有居民受困瓦礫堆中。

當地消防單位與自衛隊獲報後已火速趕往現場展開大規模搜救與開挖作業，然而根據縣府最新掌握的消息，搜救人員稍早尋獲2名民眾，但被救出時均已呈現心肺停止（OHCA）的狀態，目前相關單位仍持續與時間賽跑，全力搶救其他可能受困的居民。

索尼集團旗下的半導體子公司宣布，其位在熊本縣菊陽町的影像感測器工廠在地震發生後停工，目前尚未決定復工時間。

10：33更新 鹿兒島航班加開

受到九州新幹線停駛與九州高速公路部分路段封閉影響，日本航空與日本空中通勤（JAC）於今（29）日宣布，緊急加開往返「鹿兒島－福岡」的臨時航班，為往返九州南北的民眾提供即時的空中交通備援。

根據最新公布的航班資訊，日本航空加開的班次為下午4點30分由福岡起飛、晚間6點10分由鹿兒島起飛；日本空中通勤則安排晚間7點10分自鹿兒島出發，以及晚間8點45分自福岡回程的班機。

航空公司方面表示，後續將密切關注整體交通恢復進度，並視實際的疏運需求，進一步評估明（30）日之後是否持續提供臨時航班服務。

10：22更新

日本熊本縣28日發生最大震度7的強烈地震，截至29日上午，已造成13人死亡。這場強震不僅導致近萬人被迫避難、超過5萬戶無水可用，更重創當地醫療系統，熊本縣內高達46家醫療機構受災。另外，包含九州新幹線在內的多項大眾運輸與高速公路也陸續宣布停駛或封閉管制。最新災情與交通異動狀況總整理如下：

► 最新傷亡與民生災情

根據熊本縣府29日上午7點半最新統計，本次地震已造成13人死亡。目前共有9872人前往避難，全縣停水戶數高達5萬6815戶。

醫療方面受到嚴重衝擊，據厚生勞動省資訊，截至29日上午9點，熊本縣內共有46家醫療機構通報受災，其中40家面臨停水、15處停電，另有12處在醫療用氧氣供應上受到影響。

▲熊本地震。（圖／路透）



重災區宇城市（震度7）有10家醫療機構受災；八代市（震度6強）受災的16處機構中，高達15處持續停水。

目前九州各縣已緊急派遣30支災難醫療救援隊（DMAT）、約120人進駐當地，負責第一線醫療支援、病患後送及災情協調調度。

► 鐵路、大眾運輸狀況

【新幹線】

九州新幹線：29日首班車起全線停駛。博多站至熊本站雙向列車上午暫時無法確認復駛時間；熊本站至鹿兒島中央站雙向列車則確定今天全天停駛。另外，先前傳出九州新幹線有多名人員受傷。

西九州新幹線：首班車起照常營運。

【傳統鐵路（在來線）與地方鐵路】

三角線：全線停駛。

鹿兒島本線、豐肥本線：部分路段停駛。

肥薩橙鐵道：28日全天熊本縣八代站至鹿兒島縣川內站全線停駛。

島原鐵道（長崎縣）：截至28日下午5點全線停駛，尚未確定復駛時間。

西日本鐵道：先前停駛的天神大牟田線、太宰府線及甘木線全線，已於28日當天恢復通車。

【熊本市電（路面電車）】

受地震影響28日全天停駛，29日首班車起恢復營運。為防範餘震將實施慢速行駛，預計班次會出現延誤。

► 高速公路與市區公車

▲八代市一座橋樑坍塌，橋樑上一段專供自行車和行人通行的道路損毀。（圖／達志影像／美聯社）



【公路管制】

國土交通省指出，包含南九州自動車道等3條路線共26個路段，因路面受損實施封閉管制；國道與縣道亦有多處路段因安全檢查而封閉。西日本高速道路（NEXCO西日本）公布目前雙向封閉路段如下：

・九州自動車道：宮崎縣蝦野交流道至熊本縣益城熊本機場交流道

・南九州自動車道：熊本縣日奈久交流道至八代系統交流道

・九州中央自動車道：熊本縣嘉島系統交流道至益城收費站

【公車客運】

「九州產交巴士」及「產交巴士」因司機調度困難，29日首班車起所有市區公車路線暫停營運；國道客運（高速巴士）除部分路線外也全面停駛。

► 航空與船運

【航空】

熊本機場定期航班陸續停飛，當局正全力協助恢復起降。29日確定取消航班包含：

・日本航空（JAL）：往返羽田及大阪共11個航班。

・全日空（ANA）：飛往羽田及大阪共2個航班。

・亞洲天網航空（Solaseed Air）：飛往羽田1個航班。

【船運】

熊本渡輪：28日下午5點左右自熊本港與長崎縣島原外港出發的末班船取消。

有明渡輪：28日下午5點自熊本縣長洲港與長崎縣多比良港出發的船班取消，晚間6點以後班次預計恢復正常行駛。