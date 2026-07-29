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熊本10年強震原因曝！專家疑「能量沒有釋放」　憂斷層引發前主震

▲▼熊本地震,JR鹿兒島線的一根架空電線桿被震斷。（圖／達志影像／美聯社）

▲熊本地震後，JR鹿兒島線的一根架空電線桿被震斷。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本九州熊本縣昨（28）日下午發生規模7.1強震，宇城市與冰川町觀測到日本最高等級震度7，這也是熊本2016年地震後，時隔10年再度出現震度7強震。多名地震專家分析，此次地震可能與當年未完全破裂的日奈久斷層帶有關，當時能量未能完全釋放，因此警告不排除重演2016年「前震後主震」情況，呼籲民眾未來一週持續防範最大震度7等級的強震。

根據日媒《讀賣新聞》，日本氣象廳分析，此次地震與2016年熊本地震相同，屬於陸地斷層水平錯動造成的「橫移型地震」，與2011年東日本大地震那種發生於海溝板塊交界的大型海溝型地震機制不同。

此次震央位於引發2016年熊本地震的日奈久斷層帶附近，雖然位置與當年相距約20公里，但震源深度同樣偏淺。氣象廳地震海嘯對策企劃官清本真司表示，目前仍難以斷定此次地震是否與日奈久斷層帶直接相關，「將持續觀察地震活動後再進一步研判」。

▲▼日本熊本縣冰川町發生強烈地震，一棟房屋被震毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本熊本縣冰川町發生強烈地震，一棟房屋被震毀。（圖／達志影像／美聯社）

東京大學地震學教授加藤愛太郎認為，2016年熊本地震時未完全破裂、留下的「割裂殘段」（割れ残り）斷層，這次可能再次錯動，進而引發此次強震。他指出，這是目前值得重視的可能原因之一。

京都大學榮譽教授入倉孝次郎則表示，從震度分布來看，主要活動的應是日奈久斷層帶。不過，鄰近的布田川斷層帶過去曾與日奈久斷層帶連動，因此一旦其中一條斷層活動，另一條也可能受到影響。他強調，「必須注意，這次也可能像10年前一樣，在前震之後還有主震發生。」

宮崎公立大學副教授山下裕亮分析，2016年熊本地震已改變當地地殼應力分布，如今這次地震可能再度改變應力狀態，未來更南側地區也可能發生新的地震活動，值得持續監測。

▲▼熊本縣八代市一座神社在強烈地震中倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲熊本縣八代市一座神社在強烈地震中倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，日本政府地震調查委員會今年1月公布長期評估時，就已將日奈久斷層帶中央約40公里長的區段列為全國活斷層中最高警戒的「S級」區域，推估一旦發生地震，規模可能達7.5，雖然30年內發生機率評估為0%至6%，但仍被列入全國地震風險最高等級。

回顧2016年熊本地震，當時首次震度7發生後，日本氣象廳一度以「餘震」提醒民眾，豈料之後卻發生規模更大的主震，引發外界質疑「餘震」一詞容易讓民眾誤以為後續地震只會愈來愈小。曾任日本地震調查委員會委員長的東京大學名譽教授平田直認為，大地震發生後，不代表危險已經結束，短時間內仍可能出現同等級強震。

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