200人剛逃出就爆炸！熊本AEON「多名員工仍失聯」　爆炸細節再曝光

記者王佩翊／編譯

日本熊本縣28日發生最大震度7的劇烈強震，災情持續擴大。首相高市早苗29日證實，包含正調查中的相關死者在內，目前強震已造成13人死亡。其中，位於嘉島町的大型購物中心「熊本AEON MALL（永旺夢樂城熊本）」在震後突發大爆炸，造成2樓嚴重崩塌，已證實有3人死亡，其中2人為20多歲女性，目前仍有多名員工失聯，受困人數恐超過10人。

200人剛疏散就爆炸！熊本AEON MALL中央坍塌、鋼筋外露

▲熊本AEON MALL在第一波撤離後就發生瓦斯爆炸，導致多人受困死亡。（圖／達志影像／美聯社）



根據警消與熊本縣警方指出，28日晚間6時左右，警察與消防部門接到多起民眾報案稱，「嘉島町的購物中心熊本AEON Mall傳出巨大爆炸聲，並冒出大量白煙」。地震發生後，約有200名顧客與員工緊急撤離至設施外，隨後建築物中央附近突然發生爆炸，導致2樓部分大幅崩塌、外牆剝落、內部鋼筋結構完全裸露。

截至29日凌晨4時，救援人員已從建築物內救出8人。然而不幸的是，其中已有3人死亡，其餘5人受傷但無生命危險。

民眾跟著人潮奪門而出！多名顧客被震倒在地

根據《日本放送協會》報導，一名當時就在現場的10多歲少女拍下混亂場面，地震發生後約於下午4時30分，一樓食品區天花板懸掛的框架大幅搖晃，數名顧客因劇烈震感直接坐倒在地，場面相當驚險。

她表示，在爆炸發生之前自己就已順利離開購物中心。她描述，由於當時自己就站在出口附近，便跟著湧向門口的人潮一起衝出，雖然沒有聽見任何疏散廣播，但是有聽到有人大聲詢問是否有人受傷。她也提到，地板上陳列的商品已四處散落，工作人員在地震剛發生後明顯慌亂。

官員證實瓦斯洩漏！安全通道難尋搜救陷膠著

一名日本官員28日晚間向記者表示，「雖然尚不確定是否為爆炸的主因，但已有報告指出現場曾發生瓦斯洩漏。目前已關閉瓦斯總開關，由警察、消防及自衛隊聯合展開救助。」

由於建築結構嚴重受損且恐有二次災害風險，截至目前為止，救難隊仍未能找到能夠安全進入的路徑。緊急消防援助隊、警方與自衛隊正密切合作，針對建物內發出呼救聲或反應的地點進行優先搜救。

多名員工失聯！駐店企業急切等候消息

熊本縣警方表示，先前曾有報導指有20至30人受困，但實際受困人數應少於此數字，詳情仍在核實中。警方強調，可以確定有部分員工受困，但是否包含顧客尚不清楚。

進駐該商場2樓的店家總公司負責人焦急表示，「為了確認安危，我們一直嘗試打電話給員工，但至今完全聯絡不上。看到媒體報導有民眾受困，非常擔心現場狀況，目前只能苦苦等待員工的回應與消息。」

熊本AEON Mall於2005年10月開幕，占地面積達22.4萬平方公尺、總樓地板面積12萬平方公尺，內有超市、餐廳、服飾店、影城及溫泉設施，附設多達5000個車位的停車場，為當地極具代表性的大型複合式商業設施。