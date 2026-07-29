川普政府又出招　禁止進口「中國新型機器人、電力逆變器」

▲中國人形機器人。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國聯邦通訊委員會（FCC）28日宣布，針對中國製造的新人形機器人、四足機器人、聯網型電力逆變器實施進口禁令，並且在公告後立即生效。

經濟國安風險 禁令原因曝光

FCC在聲明中警告，機器人「蒐集的數據恐遭惡意人士用於監控美國民眾、強化外國情報機構能力，或遠端操控機器人」。這些設備也可能造成供應鏈漏洞，「破壞美國經濟與國安，並且構成可能威脅美國關鍵基礎設施的網路安全風險。」

此禁令目前僅適用於尚未發布的機器人和逆變器型號，但FCC仍有權對已經獲准在美販售的型號實施禁令。

▼宇樹科技的四足機器狗 。（圖／記者任以芳攝）

這公司衝擊最大 最近與輝達合作

根據科技產業與市場研究機構Counterpoint Research，這次禁令預期衝擊對象包括全球人形機器人市占率近2成的中國宇樹科技（Unitree），該公司最近才被五角大廈列入與中國軍方有關的企業名單。

值得注意的是，宇樹科技近期與輝達（Nvidia）達成合作協議，計畫以Blackwell晶片驅動機器人「大腦」。輝達表示相關數據將留存於美國境內，而且宇樹科技的最大客戶是美國學術及研究機構。

科技競賽 美中又交鋒

《路透社》指出，川普政府此舉旨在保護美國AI供應鏈免受中國破壞威脅、數據剽竊及網路攻擊，同時促使企業將生產移回美國。對中鷹派擔心，機器人可能用於監控關鍵美國產業，擷取數據並送回北京，或者破壞關鍵功能。

對此，中國駐華府大使館呼籲美國聆聽兩國商界的「客觀理性聲音」，「停止抹黑中國企業並威脅制裁」，強調北京將「採取一切必要措施」回應損害其利益的行動。