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7.1強震！台積電熊本廠「震度5強」　日官方：未接獲災損通報

▲▼位於日本九州熊本縣菊陽町的台積電工廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲位於日本熊本縣菊陽町的台積電工廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本熊本縣28日發生規模7.1、最大震度7的強震，首相高市早苗29日證實已造成13人死亡。隨著震後第一個早晨來臨，各地災情逐漸明朗，而日本政府表示，目前尚未收到台積電熊本廠的災損通報。

台積電撤離安檢　逐步恢復生產

《中央日報》報導，台積電熊本廠所在的菊陽町觀測到震度5強，代表大多數人都會感覺行動困難，未固定的家具也可能傾倒。

不過，日本政府官房長官木原稔在地震當天就已表示，「截至目前為止，沒有接獲台積電工廠發生災損的報告。」

台積電也表示，地震發生後，熊本廠營運子公司JASM已全面疏散設施內外所有員工，並確認全體人員平安無恙。

工廠建築物已完成安全檢查並確認無虞，因此正逐步恢復生產運作。此外，新建工廠施工現場也未受損，但為確保施工安全，已暫時停止部分工程。

▼JR鹿兒島線的一根架空電線桿被震斷。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼熊本地震,JR鹿兒島線的一根架空電線桿被震斷。（圖／達志影像／美聯社）

▼八代市一座橋樑坍塌，橋樑上一段專供自行車和行人通行的道路損毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本熊本縣八代市一座橋樑坍塌，橋樑上一段專供自行車和行人通行的道路損毀。（圖／達志影像／美聯社）

部分工廠暫停運作

另據《彭博社》報導，東京威力科創（Tokyo Electron）位於熊本縣的設施目前未確認建築物或設備出現重大損害，但29日將停止運作一天，以進行安全檢查。

索尼半導體解決方案（Sony Semiconductor Solutions）發言人表示，位於菊陽町工廠的員工已全數完成疏散，目前仍持續確認建築物及設備是否受損。

本田（Honda）位於熊本縣大津町、負責生產機車等產品的工廠，已停止運作至29日上午，至於何時恢復生產仍在評估中。該公司表示並無人員傷亡，工廠僅因灑水系統啟動造成部分漏水及積水，沒有重大損害。

豐田汽車（Toyota）則考量地震對安全及物流造成的影響，28日晚間已停止福岡縣宮田、苅田及小倉工廠的生產作業，預計29日上午恢復運轉。

▼八代市一棟房屋在強烈地震中損毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼熊本地震,八代市一棟房屋在強烈地震中損毀。（圖／達志影像／美聯社）

▼冰川町一棟房屋被震毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本熊本縣冰川町發生強烈地震，一棟房屋被震毀。（圖／達志影像／美聯社）

產業重鎮受災　預估損失引關注

熊本縣及鄰近福岡縣聚集了大量半導體及汽車相關工廠。日本內閣府曾估算，2016年4月熊本大地震引發的工廠及基礎建設損失高達2.4兆至4.6兆日圓，震災發生後34天內，區域生產損失達900億至1270億日圓。

截至目前，半導體工廠及汽車工廠尚未確認生產設備遭受重大損害，但未來仍可能陸續顯現地震造成的影響。

▲▼日本九州熊本知名大型商場「永旺夢樂城熊本」疑似發生起火爆炸、建築物坍塌。（圖／翻攝自X）

▲▼永旺夢樂城熊本爆炸、建築物坍塌。（上圖／翻攝自X；下圖／路透）

▲▼日本九州熊本縣28日強震，永旺大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌。（圖／路透）

其他災情

日本氣象廳已正式將這次地震命名為「令和8年熊本地震」，熊本縣宇城市、冰川町震度達7級，八代市、宇土市則達6強，多地傳出火警及老舊房屋倒塌災情。

永旺夢樂城熊本（AEON Mall Kumamoto）因地震後發生嚴重的爆炸意外，導致2樓部分樓層坍塌，目前已確認3人不幸喪生。爆炸原因尚未釐清，但部分媒體指出，不排除是瓦斯外洩所引發。

日本製紙集團位於熊本縣八代市的八代工廠也發生煙囪倒塌事故。受困的11人之中已經救出2人，但呈現心肺停止狀態，其餘9人目前仍下落不明。

 
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