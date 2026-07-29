快訊／熊本AEON增至3死！　日本官員：死亡數恐達十多人

▲熊本縣28日強震，大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本熊本縣28日下午發生最大震度7的強震，永旺夢樂城熊本（AEON Mall Kumamoto）更在震後發生嚴重的爆炸意外，導致2樓部分樓層坍塌，目前已確認有3人不幸喪生。日本政府高層透露，整起地震的死亡人數恐將高達十多人。

永旺夢樂城震後爆炸坍塌 肇因恐是瓦斯外洩

地震發生後，位於熊本縣嘉島町的熊本AEON突然爆炸，造成2樓部分結構崩塌。熊本縣災害對策本部指出，這起意外已造成3人死亡、5人受傷，確切的下落不明人數仍在確認中。

針對爆炸原因，目前尚未有明確結果，但有日媒報導指出，懷疑可能是瓦斯外洩所引發。永旺公關人員對此表示，在爆炸發生之前，賣場內部就已經對顧客與員工下達了疏散指示。

製紙工廠煙囪倒塌 11人受困「2人救出無心跳」

除了商場發生嚴重意外，位於熊本縣八代市的日本製紙集團八代工廠，也因強震導致煙囪倒塌。熊本縣災害對策本部表示，現場共有11人受困，搜救人員雖然順利救出其中2人，但皆已呈現心肺停止狀態，其餘9人目前仍下落不明。

規模7.1強震襲擊 總罹難數恐破十人

氣象廳估計，這起地震規模為7.1，震源深度僅10公里，並將其命名為「令和8年熊本地震」。各地觀測到的最大震度包含：宇城市及冰川町震度7；八代市與宇土市震度6強；菊陽町震度5強。

日本政府高層29日進一步透露，疑似因這場地震而喪生的人數恐高達十多人，其中也包含了在熊本永旺夢樂城爆炸案中尋獲的3名罹難者。