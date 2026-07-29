台人7.1強震逃難影片曝光　離開熊本AEON就傳出爆炸

記者柯沛辰／綜合報導

日本熊本縣昨（28日）下午發生規模7.1地震，最大震度7。當時一名台灣遊客正好人在嘉島町的「AEON MALL熊本」（永旺夢樂城熊本），迅速朝1樓出口撤離，不料開車離開沒多久，商場2樓隨即發生氣爆，導致大規模坍塌，已至少3人死亡、5人受傷。

強震來襲倉皇撤離 離開不久就發生爆炸

綜合日媒報導，熊本7.1強震發生在當地時間下午4時27分，當時商場員工迅速引導遊客至室外停車場避難。一名台灣旅客也錄下當時過程，可見一行人倉皇從1樓出口撤離，期間還聽到疑似物品掉落、倒塌聲響，傳來尖叫聲，但並未釀成傷亡。

這名台灣遊客心有餘悸地表示，當時震完第一波，剛從地上爬起來,，繼續往外跑，但餘震不斷，只能趕緊開車離開，沒想到之後就聽到AEON發生爆炸。

地震1個半小時後氣爆 商場2樓大規模坍塌

不過，約一個多小時後，商場中央區域在傍晚6點左右發生氣爆，導致2樓瞬間大規模坍塌與大面積外牆剝落。由於稍早顧客已大規模疏散，留下來的大多是進行災後確認的商場員工，而警消到場救援時，現場甚至瀰漫濃烈瓦斯味。

▲▼熊本強震，永旺夢樂城商場傍晚發生爆炸。（圖／翻攝X）

夾縫尋獲2名女員工遺體 疑瓦斯設備受損外洩

有日媒一度報導約有20至30人受困，警消表示實際人數仍待確認，但目前已救出8人，其中包括2名20多歲年輕女性遺體，身分均為商場員工，還有一名女性無呼吸心跳，送醫搶救後不治。另有5人受傷。

目前官方初步懷疑是餐飲店瓦斯設備因強震受損外洩，至於具體原因，仍待調查釐清。

▼永旺夢樂城疑瓦斯外洩釀大爆炸，警消在現場搶救。（圖／達志影像／美聯社，下同）