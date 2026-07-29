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快訊／熊本狂搖！　震度1以上餘震「超過150次」

▲▼熊本地震,八代市一棟房屋在強烈地震中損毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲八代市一棟房屋在強烈地震中損毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本熊本縣28日下午發生芮氏規模7.1強震，最大震度達到7，造成當地出現嚴重災情。日本氣象廳指出，自28日傍晚強震發生以來，熊本地方地震活動極度頻繁，截至29日清晨，震度1以上的餘震已超過150次。氣象廳強烈呼籲民眾在未來一週內，仍需嚴防最大震度達7的強烈餘震。

餘震不斷　累積已達148次

根據日本氣象廳資料，28日下午4時27分左右，發生了以熊本縣熊本地方為震央、芮氏規模7.1的大地震，震源深度僅16公里。其中，熊本縣宇城市與冰川町觀測到最高震度7的強烈搖晃。

主震發生後，熊本地方與天草、蘆北地方餘震不斷。29日上午6時50分左右，宇城市及宇土市等地再度觀測到震度3的搖晃。氣象廳統計，截至29日6時50分，震度1以上的有感地震總計超過150次。

多處測得震度6強　部分地區震度仍無法掌握

這起強震讓九州大範圍地區都觀測到震度5強或5弱的搖晃，甚至連東海、北陸、近畿、中國地方及四國等地，也有震度4到1不等的感受。其中，熊本市南區、八代市、宇土市、美里町及益城町測得震度6強；上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町及蘆北町則為震度6弱。

▲▼熊本地震,JR鹿兒島線的一根架空電線桿被震斷。（圖／達志影像／美聯社）

▲JR鹿兒島線的一根架空電線桿被震斷。（圖／達志影像／美聯社）

氣象廳坦言，目前距離震央較近的熊本縣嘉島町、甲佐町以及宇城市小川町這3個地點，尚未能掌握確切的震度資訊。

不過氣象廳推測，這幾個地區應該也發生了震度5弱以上的搖晃，正加緊腳步確認災情。此外，氣象廳一度對有明海及八代海發布海嘯注意報，所幸最終並未觀測到海嘯發生。

未來一週防強震　氣象廳警告：這2、3天機率最高

針對目前極度頻繁的地震活動，氣象廳正式將其命名為「令和8年熊本地震」。氣象廳提醒，未來一週左右必須提防可能出現最大震度7左右的強震，「特別是接下來兩三天內，發生大規模地震的機率非常高。」

▲▼熊本地震,當地居民排隊領取由日本自衛隊提供的飲用水。（圖／達志影像／美聯社）

▲當地居民排隊領取由日本自衛隊提供的飲用水。（圖／達志影像／美聯社）

氣象廳地震海嘯對策企劃官清本真司進一步說明，這一連串地震的活動範圍相當廣，根據發生地點與規模不同，可能會出現更劇烈的搖晃；若海底發生大規模地震，也必須隨時警戒海嘯風險。

災後嚴防極端酷暑與土石流

除了防範餘震，災區的天氣狀況也成為一大考驗。熊本縣29日天氣大致晴朗，但預報將出現極端酷熱的高溫。氣象廳呼籲，民眾在進行災後復原工作時，務必勤補充水分與鹽分、充分休息，嚴防熱中暑。

此外，局部地區可能有雨雲發展，部分時段預估將出現雷陣雨。由於經歷強烈搖晃的災區地盤已經鬆動，即使降雨量不多，也極有可能引發土石流等嚴重災害，當局呼籲民眾對降雨情況務必保持高度警戒。

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