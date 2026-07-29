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地表位移84公分！熊本強震重創交通　新幹線停駛、航班全停飛

記者張方瑀／綜合報導

日本熊本縣28日發生最大震度7級的強震，根據日本國土地理院觀測，災區地表出現最大高達84公分的位移。此外，日本國土交通省29日上午公布最新災情，九州交通網幾乎大癱瘓，包含新幹線全線停駛、多條高速公路封閉，熊本縣內更爆發大規模停電、停水災情。

地表位移驚人　八代市劇烈移動84公分

根據日本國土地理院的觀測數據指出，這起震度7級的強震引發了明顯的地殼變動。其中，熊本縣八代市名為「千丁」的基準點，被測量出向東北方移動了約84公分，位移幅度最為驚人；此外，熊本市的「城南」向北方移動了約40公分，八代市的「泉」也向南方移動了約17公分。

不過當局也強調，由於目前測得的數值可能是受到局部地層變化的影響，未來在進一步詳細精算與調查後，最終的分析結果仍有可能微調。

▲▼熊本縣八代市一座神社在強烈地震中倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲熊本縣八代市一座神社在強烈地震中倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

新幹線停駛、13大路段封閉、航班大亂

強震對熊本周邊交通的衝擊一路持續到29日。根據國土交通省29日上午7點公布的最新受災狀況，鐵路運輸方面，JR九州新幹線為了進行安全特檢，自首班車起「全面停駛」；在來線（一般鐵道）的部分，也有多達8家鐵道業者的12條路線被迫暫停營運。

公路路網同樣受創嚴重，截至29日清晨4點，因道路或橋樑毀損而實施封閉管制的高速公路包含九州自動車道共7個區間，以及南九州自動車道的6個區間，總計13個重點路段封閉。此外，受到鄰近道路災情波及，九州自動車道與九州中央自動車道另有4個路段也實施封閉管制。

▲▼日本熊本縣八代市發生強烈地震導致新幹線停駛。（圖／達志影像／美聯社）

▲熊本縣八代市發生強烈地震導致新幹線停駛。（圖／達志影像／美聯社）

空中交通方面也大受影響，熊本機場起降航班陸續宣布停飛。其中包含日本航空（JAL）與全日空（ANA）等多家航空業者，預估影響近1600名旅客，國交省指出，29日熊本機場預計有14個航班停飛，天草機場也預計取消1個航班。

▲▼日本熊本縣八代市一座橋樑坍塌，橋樑上一段專供自行車和行人通行的道路損毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本熊本縣八代市一座橋樑坍塌，橋樑上一段專供自行車和行人通行的道路損毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本熊本縣八代市發生強烈地震，導致一列貨運列車翻覆。（圖／達志影像／美聯社）

▲熊本縣八代市發生強烈地震，導致一列貨運列車翻覆。（圖／達志影像／美聯社）

斷水斷電斷瓦斯　14萬戶生活陷困境、水庫確認安全

除了交通癱瘓，熊本縣內的民生基礎設施也面臨嚴峻考驗。根據九州電力公司統計，截至29日清晨5點為止，縣內仍有約3萬5000戶處於停電狀態。

考量到強烈搖晃可能導致地下管線破損引發外洩危險，九州瓦斯公司已緊急暫停約1萬戶家庭的瓦斯供應。國土交通省更證實，目前確認熊本縣內大約有14萬戶面臨無水可用的停水狀況，民眾基本生活大受影響。

▲▼日本熊本縣冰川町發生強烈地震，一棟房屋被震毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲熊本縣冰川町發生強烈地震，一棟房屋被震毀。（圖／達志影像／美聯社）

不幸中的大幸是，關於周邊水庫的安全狀況，當局表示截至29日上午7時為止，並未發現任何異常，相關單位正持續確認各項災情並全力搶修中。

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