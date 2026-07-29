AIT公開台美海巡合作　分析：北京孤立、霸凌台灣意圖不會成功

▲AIT公開台美海巡合作。（圖／翻攝AIT臉書）



記者張靖榕／綜合報導

中國持續對台灣加大灰色地帶侵擾之際，美國在台協會（AIT）近日罕見公開美國海岸防衛隊與台灣海巡署艦艇在海上編隊航行的畫面，引發關注。美國智庫學者葛來儀（Bonnie Glaser）分析，此舉旨在傳達台灣是美國的重要夥伴，並向中國表明，北京企圖孤立、霸凌台灣的作法不會成功。

AIT日前在官方臉書發布台美海巡艦艇海上編隊航行照片，並表示，隨著颱風季來臨，美國海岸防衛隊與台灣海巡署正密切協調多項共同海事目標，包括搜救、熱帶風暴防災、災害救援、海洋資源保育、打擊非法捕魚及海上毒品走私等工作。

AIT表示，美方感謝台灣在海事安全領域的夥伴關係，並將持續支持台灣在海事執法交流、國際合作等全球議題上做出實質貢獻。

中央社報導，華府智庫德國馬歇爾基金會（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀表示，AIT公開台美海巡合作畫面，主要是傳達台灣是美國的重要夥伴，並持續為區域安全作出貢獻。對台灣而言，是讓民眾知道並不孤單；對中國則是表明，北京孤立、霸凌台灣的企圖不會成功；對區域其他國家，則是鼓勵深化與台灣海巡合作。

華府智庫美國企業研究所（AEI）資深研究員古柏表示，要嚇阻中國升高對台灣及鄰國的灰色地帶威脅，美國必須與盟友及夥伴攜手因應。他認為，這次公開合作畫面是個好兆頭，「讓我們拭目以待，看看這種合作是否能持續下去。」

海巡署表示，台美持續深化交流合作，雙方在台海及西太平洋海域的合作，不僅提升印太地區海上執法與應變能力，也有助維護區域和平與穩定。