熊本大規模坍方！自衛隊空拍畫面曝　九州高速公路「扭曲龜裂」

▲八代市發生嚴重土石坍方災情，九州自動車道也受到重創。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

日本熊本縣八代市發生嚴重土石坍方災情。日本陸上自衛隊於29日清晨出動直升機進行勘查，從最新曝光的空拍畫面中可見，當地大片山坡地崩塌，黃褐色的泥沙直接沖刷進道路，甚至有車輛受困在土石堆中。此外，九州自動車道（高速公路）也受到重創，雙向路面出現嚴重的扭曲變形與龜裂。

泥水沖刷道路 車輛卡土石堆動彈不得

根據陸上自衛隊西部方面隊在29日清晨6時前拍攝的直升機畫面，熊本縣八代市的山區發生大面積坍方。畫面顯示，山坡地崩塌後，大量黃褐色的泥沙與土石傾瀉而下，直接漫淹至馬路上。

空拍鏡頭更清楚拍下，有一輛汽車半卡在隆起的土石堆上，整輛車被迫停在馬路正中央。附近山區的崩落範圍相當廣泛，不僅土石流竄，連道路旁的護欄也抵擋不住衝擊，跟著坍塌掉落。

九州自動車道重創 路面嚴重扭曲變形

除了平面道路與山區受損外，重要交通幹道也傳出災情。透過空拍影像確認，九州自動車道的上行與下行車道（雙向車道）皆受到劇烈破壞，路面不但出現大幅度的扭曲起伏，更伴隨著嚴重的龜裂痕跡，交通基礎設施受損狀況十分慘重。