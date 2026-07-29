熊本大規模坍方！自衛隊空拍畫面曝　九州高速公路「扭曲龜裂」

▲八代市發生嚴重土石坍方災情，九州自動車道也受到重創。（圖／翻攝自X）
記者張方瑀／綜合報導
日本熊本縣八代市發生嚴重土石坍方災情。日本陸上自衛隊於29日清晨出動直升機進行勘查，從最新曝光的空拍畫面中可見，當地大片山坡地崩塌，黃褐色的泥沙直接沖刷進道路，甚至有車輛受困在土石堆中。此外，九州自動車道（高速公路）也受到重創，雙向路面出現嚴重的扭曲變形與龜裂。
泥水沖刷道路 車輛卡土石堆動彈不得
根據陸上自衛隊西部方面隊在29日清晨6時前拍攝的直升機畫面，熊本縣八代市的山區發生大面積坍方。畫面顯示，山坡地崩塌後，大量黃褐色的泥沙與土石傾瀉而下，直接漫淹至馬路上。
【自衛隊撮影のヘリ映像】広範囲で土砂崩れが…— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
陸上自衛隊西部方面隊のヘリコプターが、きょう午前6時前に撮影した映像です
熊本県八代市で山の斜面が崩れて茶色い土砂が道路に流れ込んでいますhttps://t.co/ehM8dSxt1d pic.twitter.com/BkJGQqIvin
空拍鏡頭更清楚拍下，有一輛汽車半卡在隆起的土石堆上，整輛車被迫停在馬路正中央。附近山區的崩落範圍相當廣泛，不僅土石流竄，連道路旁的護欄也抵擋不住衝擊，跟著坍塌掉落。
九州自動車道重創 路面嚴重扭曲變形
除了平面道路與山區受損外，重要交通幹道也傳出災情。透過空拍影像確認，九州自動車道的上行與下行車道（雙向車道）皆受到劇烈破壞，路面不但出現大幅度的扭曲起伏，更伴隨著嚴重的龜裂痕跡，交通基礎設施受損狀況十分慘重。
熊本の高速八代インター付近の様子— mappiy3434 (@mappiy_yeaheeee) July 28, 2026
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