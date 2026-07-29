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《富比世》喊話川普批准對台軍售：幫台灣就是幫美國

▲▼《富比世》喊話川普批准對台軍售：幫台灣就是幫美國。（圖／翻攝自《富比世》網站）

▲《富比世》喊話川普批准對台軍售，「幫台灣就是幫美國」。（圖／翻攝自《富比世》網站）

記者柯沛辰／綜合報導

美國「富比世」網站刊登一則標題為「幫助台灣就是幫助美國」的文章，喊話美國總統川普基於信譽、嚇阻力與戰略一致性等考量，應立即批准140億美元對台軍售案

富比世（Forbes）28日刊登富比世媒體董事長兼總編輯史蒂夫．富比士（Steve Forbes）撰寫的文章，題為「幫助台灣就是幫助美國」，直言批准軍售不僅對台灣的安全至關重要，也攸關美國更廣泛的戰略利益。

軍售延宕損害信譽　恐讓盟友質疑美國承諾

文章首先點名「信譽」問題，《台灣關係法》承諾，美國將協助台灣維持可信的防衛能力。當國會批准軍售，而總統卻遲遲不予放行時，盟友與對手都會看在眼裡。延宕釋出的訊號是，美國的承諾可能在與北京談判時被拿來交換，這將削弱華府的信用，影響遠超過單一軍售案。此外，先前軍售協議中的武器交付進度緩慢，也正在損害美國的信譽。

反艦飛彈是豪豬戰略核心　延宕恐擴大戰備缺口

其次是「嚇阻力」，台灣軍方規劃人員已根據這項軍售案所提供的特定武器，建構自身防禦戰略，其中包括反艦飛彈與彈藥。這些武器是「豪豬戰略」的核心，目的在於讓任何入侵行動都必須付出高到難以承受的代價。如今中國正在台灣周邊持續施加軍事壓力，軍售每延後一個月，台灣的戰備就會多一道缺口。

不應把軍售當談判籌碼　避免北京取得否決權

最後是「一致性」，近幾任美國政府，包括川普第一任期，都把對台軍售視為例行事務，並與更廣泛的對中外交政策分開處理，目的正是避免讓北京對美國的防衛承諾擁有否決權。若把這項軍售當成貿易談判或峰會外交的籌碼，不僅違背過去慣例，也會招致中國未來對其他軍售案施加更多壓力。

台灣2028年大選逼近　穩定支持有助強化自我防衛

文章強調，時機也很重要。隨著台灣2028年大選逐漸逼近，美國持續而穩定的支持，將有助於壯大主張自我防衛、而非向北京屈服的聲音。現在批准這項軍售，將能讓台北及整個區域放心，確信不論更廣泛的美中關係如何變化，美國的支持依然穩固。

 
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