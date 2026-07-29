伊朗「多枚彈道飛彈」襲擊美軍！　中央司令部證實：全數攔截

▲伊朗發射飛彈。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國中央司令部28日晚間宣布，美軍已成功攔截一場由伊朗針對駐中東美軍發動的突擊。伊斯蘭革命衛隊於美東時間28日下午發射多枚彈道飛彈，所幸全數遭到美軍攔截，目前美軍正保持高度警戒狀態。

美軍成功攔截 初步估飛彈數量不超過4枚

根據CNN報導，美國中央司令部在社群媒體上的貼文指出，「美東時間今天（28日）下午5時45分，伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）從伊朗發射了多枚彈道飛彈，企圖對駐紮在中東的美軍發動突擊。」

聲明中強調，所有來襲的伊朗飛彈都已被成功攔截，美軍部隊目前仍保持高度警覺與戒備狀態。此外，一名美國官員也向CNN透露，依照初步估計，這次發射的彈道飛彈數量應該不超過4枚。

直接打臉川普「談判說」

這起攻擊發生的時機點相當敏感，大約在一天前，美國總統川普（Donald Trump）才剛對外表示，美國已經暫停對伊朗的軍事打擊，並稱伊朗方面有意願進行談判。

不過，伊朗外交部發言人巴格海（Esmaeil Baghaei）當時的發言，似乎直接打臉了川普的說法，巴格海強硬回應指出：「我們目前沒有跟美國進行任何談判。」