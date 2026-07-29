熊本強震釀2死3命危！　造紙廠煙囪倒塌「11人活埋」急搜救失聯者

記者張方瑀／綜合報導

日本熊本縣發生最大震度7的強震，警消與自衛隊29日持續在災區進行搜救，其中受災最嚴重的永旺夢樂城熊本（AEON Mall Kumamoto）與日本製紙八代工廠，皆傳出多人受困、下落不明。目前確認已有2名年輕女性不幸身亡，另有3人救出時已失去呼吸心跳，全縣高達4700多人緊急撤離避難，整體的災情狀況尚不明朗，縣府災害應變中心正加緊腳步確認中。

AEON商場疏散後爆炸崩塌 2女不幸死亡

此次強震震央位於熊本地方，宇城市與冰川町測得最大震度7，八代市與熊本市等地區也出現震度6強的劇烈搖晃。縣府災害應變中心指出，位於嘉島町的永旺夢樂城熊本在約200名民眾撤離後，建築物突然發生爆炸，導致2樓部分坍塌。

▲▼日本九州熊本縣28日強震，大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌。（圖／路透）



搜救人員雖緊急救出8名受困民眾，但其中2名20多歲的女性已不幸身亡，另有1人獲救時失去心肺停止（OHCA）。據悉，由於商場內部仍有民眾受困，搜救團隊正針對「對呼喊有回應」的區域集中進行搜救。

造紙廠煙囪倒塌11人遭活埋 多地爆發火警

另一處重災區為八代市的日本製紙八代工廠，廠內煙囪因強震倒塌，傳出有11人慘遭活埋受困。搜救人員目前救出的2人皆已心肺停止，剩餘9人依然下落不明。此外，強震也導致大量民宅房屋倒塌，宇城市、八代市和熊本市總計發生了8起火警，災區情況相當危急。

▲八代市日本製紙工業株式會社的工廠煙囪倒塌，多名員工失蹤。（圖／路透）



逾4700人急撤離避難 高溫破35度恐引發中暑

面對突如其來的震災，縣內已有36個鄉鎮市區進行疏散，避難人數高達2180戶、4744人。民生基礎設施也大受打擊，宇城市、八代市及冰川町等部分地區已全面停水，甲佐町與御船町也預估會因配水池水位下降而面臨停水危機；停電範圍更擴及9個鄉鎮市、約3萬7000戶無電可用。

當局特別警告，預計未來幾天災區將持續出現35度以上的酷熱高溫，災民與搜救人員務必嚴防熱衰竭與中暑。

氣象廳示警：未來一週防震度7強烈餘震

熊本縣過去曾在2016年4月14日與16日，接連遭遇最大震度7的強震襲擊，如今噩夢重演，縣內各地陸續湧入大量的求救通報。對此，日本氣象廳嚴正呼籲民眾，在這次地震發生後的一週內，務必隨時防範可能出現最大震度達7的強烈餘震。