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強震後自來水變混濁　熊本市政府籲暫勿飲用

▲熊本地震重創多處，圖為八代市日本製紙工業株式會社的工廠煙囪倒塌。（圖／路透）

▲熊本地震重創多處。（圖為八代市日本製紙工業株式會社的工廠煙囪倒塌／路透）

記者張靖榕／綜合報導

日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，災後供水系統也受到衝擊。熊本市政府表示，市內部分地區自來水出現混濁情形，呼籲民眾暫時不要飲用或用於烹飪，並已在多處供水站發放水袋等物資，協助居民取得乾淨用水。

BBC報導，熊本市上下水道局最新公告指出，目前正檢查供水設施，在確認水質安全前，建議民眾不要飲用混濁的自來水，也不要用於烹調。不過，自來水仍可用於沖馬桶及清潔。

熊本市上下水道局表示，目前已在市內多處供水站提供水袋等物資，協助居民因應停水及飲用水不足問題。

26歲、來自英國肯特郡（Kent）的金賈爾（Matt Gingell）已在熊本居住近兩年，目前擔任兒童英語教師。他表示，地震發生時正在一家咖啡館，第一時間便躲到桌子底下避難。

金賈爾接受採訪時表示，自己曾經歷過幾次日本地震，對地震並不陌生，但「從未經歷過這種程度的地震」。之後前往當地購物中心時，看見建築物牆面出現裂縫，地面散落零星碎片。

金賈爾表示，目前居住的3樓公寓暫時仍算安全，但持續不斷的餘震、搖晃與地鳴聲，仍讓他始終處於緊繃狀態，擔心之後還會再發生強震。

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