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澤倫斯基與川普磋商愛國者防空系統：良好對談

▲美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基。（圖為此前兩國元首會面畫面／路透）

記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）28日在白宮與美國總統川普舉行約1個多小時會談。澤倫斯基會後表示，雙方進行了一場「良好的會談」，除了討論授權烏克蘭生產愛國者飛彈攔截彈外，也針對如何重啟與俄羅斯的外交談判交換意見。

法新社報導，在烏克蘭與俄羅斯持續加強遠程攻擊、華府主導的停戰外交陷入僵局之際，川普與澤倫斯基再次面對面會談。澤倫斯基會後在社群平台X發文表示，「感謝我們一起為保護烏克蘭人民性命及推進和平所做的一切。」

澤倫斯基透露，雙方討論了愛國者飛彈攔截彈的生產授權，以及多項有助於烏克蘭的構想，也談及外交議題。他表示，「重要的是必須重啟外交進程」，並指出兩國官員將安排後續會談，持續推動相關合作，同時感謝美國的堅定支持。

自川普重返白宮以來，兩人關係逐漸回暖。川普7月初曾表示，烏克蘭對俄羅斯境內發動打擊，可能有助於促使俄烏戰爭走向終結。

一名烏克蘭高階官員在會談前向法新社表示，基輔目前最迫切的需求是取得更多反彈道飛彈系統，並重啟外交進程。他強調，美國批准烏克蘭採購一套愛國者飛彈系統「至關重要，真的非常重要」。

澤倫斯基稍晚也將出席美國共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）的喪禮。葛蘭姆長期力挺烏克蘭，本月辭世，享壽71歲。

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