繳完房貸擁1185萬元退休　前工程師半年後二度就業

記者黃翊婷／綜合報導

日本68歲的野村先生（化名）繳完房貸後，帶著6000萬日圓的資產退休，但大約半年後他選擇二度就業，每周打工3天，只為了尋求「成就感」。

▲野村退休僅僅半年，便決定二度就業。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，野村原本在大型企業擔任工程師，退休後他與妻子每個月可以領取大約38萬日圓（大約新台幣7.5萬元）的年金，加上退休金、存款、其他金融資產，總額超過6000萬日圓（大約新台幣1185萬元），房貸也早已還清，退休生活完全不用擔心經濟問題，起初他覺得不用被工作追著跑的生活很輕鬆，後來卻逐漸感到無聊、空虛，甚至還因為長時間待在家裡，而影響到夫妻關係。

「大家都說退休後能悠閒自在，但對我來說，那根本不是什麼理想生活。」野村表示，事情的轉機發生在退休大約半年後，他偶遇前同事，對方退休後選擇二度就業，每周工作4天，雖然薪水比不上從前，但生活作息固定，不僅有益身體健康，也能與他人保持交流，「被人需要，其實很有成就感」。

於是野村決定二度就業，他在住家附近找了一份兼職工作，每周上班3天，工作時可以與同事聊天、活動身體，也重新建立起固定的生活作息，這個小小的改變不僅讓他改善睡眠及體重問題，夫妻關係也獲得緩解，每當他聽到客人道謝，都會感到很開心，「原來自己現在還能幫上別人」。

野村直言，被需要的感覺讓他重新找回成就感，兼職的收入就當作是自己賺的零用錢，可以用來支付夫妻旅遊的費用，或者當成送孫子禮物的預算。日本理財規劃師伊藤表示，從野村先生的案例中可以發現，退休後最大的問題未必是錢夠不夠用，而是每天要如何生活、如何與社會保持聯繫，所以即使經濟無虞，現代社會還是有不少高齡者選擇繼續工作。