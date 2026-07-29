永旺夢樂城爆炸深夜畫面曝　疑瓦斯外洩引起

WATCH: The moment an explosion occurred at Aeon Mall in Kumamoto, Japan, following a powerful earthquake. pic.twitter.com/mIA5x23sGc — Breaking911 (@Breaking911) July 28, 2026

記者張靖榕／綜合報導

日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震後，位於嘉島町的大型購物中心「永旺夢樂城熊本（AEON Mall Kumamoto）」隨即發生劇烈爆炸，造成建築物中央區域及2樓部分坍塌。多名日本政府官員透露，現場瀰漫濃烈瓦斯味，有關當局研判，爆炸可能與地震造成瓦斯外洩有關，但確切原因仍待進一步調查，目前已知2死1命危，多人受傷並且仍有多人受困，搜救持續進行中。

▲熊本強震，永旺夢樂城疑瓦斯外洩釀大爆炸。（圖／達志影像／美聯社，下同）



CNN合作媒體朝日電視台（TV Asahi）報導，多名政府官員表示，事故現場充斥濃烈瓦斯氣味，成為調查爆炸原因的重要線索。

朝日電視台指出，目前一種可能性是，購物中心內餐廳使用的瓦斯設備在強震中受損，導致瓦斯外洩，隨後起火並引發爆炸，造成建築物嚴重受損。

不過，相關單位強調，目前仍在持續調查事故原因，尚未確認爆炸是否確實由瓦斯外洩引起，也將進一步釐清是否有其他因素導致爆炸發生。

目前搜救人員仍持續在現場搜索受困者，官方尚未公布最新受困及傷亡人數，相關救援行動仍在進行中。