熊本43家醫療院所停電受損　病患推到戶外「宛如野戰醫院」

▲受災最嚴重的熊本南醫院因停電導致醫院功能全面停止。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者張靖榕／綜合報導

日本熊本縣28日發生規模7.1強震，最大震度7，災情持續擴大。除多棟建築倒塌、永旺夢樂城熊本發生爆炸外，醫療體系也陷入嚴峻危機。截至28日晚間10時，熊本縣已有43家醫療機構因停電、停水或醫療氣體中斷等受損，部分醫院更全面停止運作，災害派遣醫療隊（DMAT）已投入救援，九州各縣醫療團隊也陸續趕赴支援。受災最嚴重的熊本南醫院功能全面停擺，病患須全數轉院，大量病床移到戶外的景象連院方人員都形容「宛如野戰醫院」。

日本厚生勞動省統計，截至28日晚間10時，熊本縣共有43家醫療機構受災，包括八代市15家、宇城市10家、熊本市4家，其餘分布於宇土市、美里町、蘆北町、甲佐町等地。此外，全縣另有11家洗腎中心因停電、停水受影響，厚生勞動省正透過災害醫療資訊共享系統（EMIS）掌握最新狀況。

熊本市南區濟生會熊本醫院截至晚間10時收治84名傷患，其中至少1人失去意識。院方表示，400張病床幾乎全滿，29日除緊急患者外原則停止門診，並暫停原訂住院安排。院方指出，多數傷者因家具倒塌造成骨折等外傷，院內雖有漏水及外牆受損，但暫未影響醫療作業；由於鄰近醫療機構失去功能，也有不少民眾致電希望補領慢性病藥物。

震度7的冰川町八代北部地域醫療中心已收治約80名傷患；宇城市宇城綜合醫院收治40人，其中10人為重傷，由於急診量能已達上限，一度停止收治新病患。

熊本紅十字醫院共收治57名傷患，包括骨折、挫傷及燒燙傷患者，醫院設備未受影響，但已宣布自29日至7月31日暫停一般門診及預定住院，集中醫療量能因應災情。

八代市醫師會立醫院表示，一名女性骨折送醫，另有1名院內職員遭燒傷，夜間值班醫師因地震無法到院，院方已請求鄰近醫院支援。

受災最嚴重的熊本南醫院因停電導致醫院功能全面停止，所有住院患者必須緊急轉院，院方將病床暫時移至戶外停車場避難，形容現場「宛如野戰醫院」。目前僅靠兩部發電機維持呼吸器等維生設備，但燃油僅剩約3天存量。

截至晚間10時，熊本南醫院、希望之丘醫院及八代更生醫院均已無法持續診療，啟動跨院轉送病患機制，其中熊本南醫院已有127名住院患者陸續轉院，目前未傳出病情惡化。

宇城市櫻十字熊本宇城醫院同樣因停電及供水中斷，240名住院患者只能依靠緊急發電維持基本醫療，病房空調全面停擺，已有數名患者疑似中暑，院方正等待外部物資支援。

熊本大學醫院建築未受損，將接收災區轉院患者，並停止一般住院及非緊急手術，以保留醫療量能；門診維持正常服務。另位於宇城市的熊本縣兒童綜合療育中心因停電，院內兒童及工作人員已全數撤離至戶外停車場避難。