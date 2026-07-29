中國「月之暗面」重挫全球AI廠　黃仁勳呼籲華府開放權重

▲Kimi K3發布。（圖／翻攝新華社）

記者葉國吏／綜合報導

中國新創團隊「月之暗面」開源發布 Kimi K3 模型，引起全球AI相關廠商憂慮。輝達（NVDA）執行長黃仁勳28日前往華盛頓，拜會美方官員與國會議員，強調開放權重模型能提升網路安全並激發產業創新，呼籲政策制定者支持開放技術以維持競爭優勢。

根據彭博社報導，黃仁勳日前分別拜會民主黨籍參議員華納（Mark Warner）與謝安達（Adam Schiff）。他向媒體說明，開放權重技術允許使用者下載參數並彈性調整，相較於掌控底層權限的封閉式系統，更容易滿足企業對資訊安全與資安防禦的高標準需求。

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／VCG）

聯手巨頭捍衛開放技術

中國新創團隊「月之暗面」開源發布 Kimi K3 模型，運算效能直逼「Anthropic」與「OpenAI」旗下產品，導致華府內部出現是否要全面嚴加管制開放式 AI 技術的討論，也引發科技產業對政策緊縮的憂慮。

為化解疑慮，黃仁勳攜手「微軟」執行長納德拉（Satya Nadella）發表聯名信，隨後更串聯「Palantir」與「Salesforce」等企業釋出共同聲明，強調過度設限恐讓安全風險過度集中於少數供應商，反而會削弱整體防禦機制。

帶動硬體需求鞏固龍頭

市場分析指出，開放模型的普及不僅具備安全效益，亦能為「輝達」帶來可觀商機。由於該類模型建置成本較低且具備高度彈性，將大幅刺激企業採購晶片與伺服器等基礎設施。縱使「DeepSeek」等中國業者主打低價策略，美國廠商依然能藉由彈性優勢鎖定龐大需求。

參議員華納（Mark Warner）會後坦言黃仁勳的說明深具說服力，在多國企業齊力推動下，開放技術已成不可逆趨勢。此外，黃仁勳此行亦拜會美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），持續針對維護美國在人工智慧領域的領先地位深入溝通，為科技發展爭取更大空間。