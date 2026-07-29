蘋果市值超過5兆美元　繼輝達後史上第二家

▲蘋果公司。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

「蘋果」（Apple）股價於美股盤中上漲1.77%，觸及342.89美元高點，市值達到5兆360億美元，成為繼人工智慧晶片巨頭「輝達」（NVIDIA）之後全球第二家抵達此里程碑的企業。

路透社報導，蘋果尾盤漲幅收斂至0.72%，收在339.33美元，市值回落至4.98兆美元。輝達當天則小幅上揚0.25%，收報197.01美元，市值達到4.78兆美元。

輝達先前奪冠蘋果重返寶座

輝達自2025年6月起穩居全球市值最高企業寶座，也是歷史上首家站上5兆美元市值的公司。不過蘋果在本月稍早已經順利取代輝達，重新奪回全球市值龍頭寶座。

蘋果主要受惠於旗下產品市場需求強勁，以及決定不參與當前大型科技公司正在進行的AI投資競賽，這類競賽正大量消耗競爭對手的現金流並造成龐大債務壓力。

避開鉅額成本股價表現亮眼

蘋果股價今年以來上漲約25%，表現優於輝達、臉書母公司「Meta」、Google母公司「Alphabet」以及「微軟」（Microsoft）等美股科技7巨頭其他成員。

蘋果仰賴Google的AI技術推出新版Siri等新服務，從而避開與資料中心投資大增相關的鉅額基礎設施成本。蘋果預計於美東時間30日盤後公布年度第3季財報，外界預估營收將年增15%。