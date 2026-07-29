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「熊本AEON Mall」瓦斯爆炸瞬間被錄下！　至少2死1傷

記者張靖榕／綜合報導

日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，最大震度7，距離2016年熊本地震滿10年，再度遭遇強烈地震侵襲。強震發生約1小時後，嘉島町的「永旺夢樂城熊本（AEON Mall Kumamoto）」發生劇烈爆炸，商場2樓部分區域坍塌，疑似仍有大量員工及民眾受困。民眾行車紀錄器畫面完整拍下爆炸瞬間，只見建築物突然竄出大量白煙，伴隨猛烈爆風，疑似外牆碎片四散飛濺，警方、消防及自衛隊目前仍持續搜救，目前已知至少2死1命危。

▲日本民眾行車記錄器拍下爆炸瞬間 。（圖／翻攝x.com/nhk_news）

▲日本民眾行車記錄器拍下爆炸瞬間 。（圖／翻攝x.com/nhk_news）

熊本主震1小時後　永旺夢樂城爆炸

日本熊本縣於當地時間28日下午4時27分發生規模7.1地震，隨後又接連發生多起餘震，最大規模達6.1。地震造成熊本縣南部多棟建築倒塌，約1小時後，嘉島町的永旺夢樂城熊本突然發生爆炸，導致建築物部分坍塌，多人受困。截至今（29日）凌晨4時，確認8人獲救、2名20多歲女性死亡、一名女性心肺停止命危，另確認有5人受傷，警方指出還有20至30名疑似商場員工無法確認安危，恐仍受困建物內。

上益城消防本部表示，下午6時左右陸續接獲多起報案，指稱商場傳出巨大爆炸聲。日本消防廳指出，商場2樓部分建築已經坍塌，研判仍有多人受困建築物內。永旺夢樂城熊本於2005年開幕，總樓地板面積約12萬平方公尺，館內設有餐廳、電影院及各式商店。

▲永旺夢樂城商場爆炸前後對比。（圖／翻攝X）

▲永旺夢樂城商場爆炸前後對比。（圖／翻攝X）

行車記錄器拍下完整爆炸瞬間

NHK報導，一輛行經事故現場附近的車輛，行車記錄器完整拍下爆炸發生的瞬間。畫面顯示，商場先是發生劇烈爆炸，接著大量白色煙霧瞬間向外噴發，灰白色煙塵迅速籠罩周邊區域。更驚險的是，疑似建築外牆或結構碎片在爆風推擠下向外飛散，衝擊力道相當驚人，行駛中的車輛也立即停下。

提供影片的男子表示，當時附近仍有其他車輛正在道路上行駛，因此十分擔心有人遭到爆炸波及，希望相關單位儘速查明事故原因，避免類似事件再次發生。據了解，該名駕駛本人並未受傷。

讀賣新聞報導，一名70歲計程車司機表示，當時先感受到地鳴，隨後聽見一聲巨大爆炸，商場外牆瞬間被炸飛，粉塵立即灌入打開車窗的車內，整輛車頓時一片雪白。他趕往現場附近後發現瓦礫散落滿地，幾乎無法行走，商場約50公尺長的外牆完全崩毀，鋼骨裸露。他說，若當時飛散瓦礫擊中汽車玻璃，後果恐怕不堪設想。

▲熊本地震，永旺夢樂城商場爆炸。（圖／翻攝X，下同）

▲熊本地震，永旺夢樂城商場爆炸。（圖／翻攝X，下同）

正值暑假　商場內家庭多

一名27歲熊本市男子表示，地震發生時他正好在商場1樓購物，突如其來的劇烈搖晃讓他幾乎站不住，持續約10秒，在店員引導下與其他顧客緊急疏散，駕車離開商場不久便聽見身後傳來巨大爆炸聲。他說目前仍聯絡不上在商場工作的朋友，加上正值暑假，館內有不少攜家帶眷的民眾，只希望所有人都能平安獲救。

現場畫面顯示，商場南側建築1、2樓牆面及屋頂嚴重毀損，鋼骨完全裸露，警車、消防車不斷進出，消防人員持續確認建築受損狀況，同時展開搜救。截至目前，警方與消防仍持續在現場進行搜救及調查作業，事故原因尚未公布，官方也正同步確認受困人數及傷亡情況。

▲▼熊本地震，永旺夢樂城商場爆炸。（圖／翻攝X）

這場強震也重創熊本縣多地。在震度6強的八代市，有加油站員工表示，地震發生時只能趴在地上，完全站不起來，附近日本製紙八代工廠煙囪也遭震斷；一名飯店員工表示，劇烈搖晃持續將近1分鐘，「完全站不住」。

一名正在市役所參加研習的小學教務主任表示，這次地震比10年前熊本地震還猛烈，校內樓梯混凝土龜裂受損，所幸正值暑假，校內沒有學生。

在2016年曾測得震度7的益城町，一名75歲居民表示，手機剛收到緊急地震警報，劇烈搖晃便立刻襲來，家中電視及餐具全部摔落損壞。他說，這場地震讓他想起10年前的熊本強震，「直到現在雙腳還不停發抖，真的非常可怕。」

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