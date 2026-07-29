日本強震手機沒訊號怎麼辦？看到「00000JAPAN」快連上

▲日本發生重大災害時，電信業者可開放「00000JAPAN」免費Wi-Fi，協助民眾查災情、找避難所及向親友報平安。。（圖／翻攝自YouTube／無線LANビジネス推進連絡会）



記者楊庭蒝／綜合報導

日本熊本縣28日發生規模7.1強震，熊本AEON隨後傳出爆炸及局部坍塌。根據最新消息，搜救人員截至29日凌晨0時12分已救出4人，其中3人傷勢較重、1人輕傷，所幸均無生命危險，目前仍有10人下落不明。隨著災區陸續出現建築受損、交通中斷與通訊壅塞，旅日台灣人若發現手機訊號不穩，可留意Wi-Fi清單中是否出現「00000JAPAN」。

根據日本官方資訊，「00000JAPAN」是日本因應大規模災害設置的免費公共Wi-Fi統一名稱，讀作「Five Zero Japan」。當地發生地震、颱風或豪雨等重大災害，導致行動通訊中斷或大量民眾同時使用而塞車時，電信業者、地方政府及通過認定的企業，可將原有公共Wi-Fi開放給所有人使用，不限原本是哪一家電信公司的用戶。

使用方式相當簡單，只要打開手機、平板或電腦的Wi-Fi功能，從可用網路中選取「00000JAPAN」，通常不需要輸入帳號、密碼或進行會員認證，就能直接連上網路。名稱前面放置5個數字「0」，是為了讓它較容易出現在Wi-Fi清單前段，方便災民在緊急情況下快速找到。

00000JAPAN可用來查看官方災情、避難所位置及交通資訊，也能透過通訊軟體、電子郵件或社群平台向親友報平安。它並不是由單一電信公司提供，而是由不同業者在受災地區共同使用相同SSID（無線網路名稱），因此實際涵蓋範圍會受到當地基地設備、公共熱點、電力及網路線路是否正常影響。

這項制度源自2011年東日本大震災的經驗，當時部分災區行動通訊長時間中斷，促使日本建立災害時公眾無線網路開放機制。巧合的是，2016年熊本地震期間，剛好是00000JAPAN首度正式啟用，手機業者在震後約2個半小時至5個半小時內陸續開放，熊本縣內共提供約4800個熱點，九州地區則達約5萬5000個。

