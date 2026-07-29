　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

熊本強震成因和10年前一樣　日專家：2016年「未釋放能量」疑再破裂

▲▼熊本7.1地震，南九州高速公路橋梁錯位，八代至日奈久全面禁行。（圖／路透）

▲熊本7.1地震震壞南九州高速公路，導致橋梁錯位。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

日本發生「令和8年熊本地震」最大震度達7級，東京科學大學教授中島淳一、京都大學防災研究所教授西村卓認為，這起地震與2016年熊本地震密切相關，屬於震源較淺的典型內陸直下型地震，西村指出，2016年未完全釋放能量的斷層區段，這次可能再次破裂。

學者：與2016年熊本地震有關　未破裂區段恐再次活動

中島淳一表示，這次震源位於日奈久斷層帶附近，與2016年熊本地震屬於相同的地震機制。10年前強震發生在斷層北側，這次則位於偏南區域，兩起地震皆由地層橫向錯動引發，震源相距約20公里，因此部分研究人員認為兩者可能存在關聯，但目前仍無法確認2016年的地震是否直接誘發此次強震，相關機制仍待後續分析。

西村卓也則指出，2016年熊本地震期間，布田川斷層與日奈久斷層都曾發生錯動，但當時學界就推測，日奈久斷層部分區域可能留下「割れ残り」（未破裂區段），也就是未完全釋放能量的區段，如今很可能正是這些區域再次破裂，引發此次強震。

▲▼日本九州熊本縣28日強震，大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌。（圖／路透）

▲AEON MALL熊本因強震發生爆炸倒塌。（圖／路透）

日奈久斷層向南延伸　災情恐較10年前擴大

西村表示，目前仍無法確認究竟是哪一條斷層活動，但極可能與當地活動斷層有關。由於日奈久斷層一路向南延伸至八代及有明海方向，因此這次震災影響範圍，可能比2016年更往南擴大。

他指出，2016年熊本地震後，學界便持續關注該區域再次發生強震的可能性，因為當地除了活動斷層密集，也一直被認為仍殘留尚未釋放的地震能量，因此原本就是地震風險偏高的區域。

中島提醒，2016年熊本地震後，日奈久斷層南側、也就是此次震央附近，長期持續出現小規模地震，雖然研究人員一直認為當地活動相當活躍，但最終演變成這起7.1的強震規模，讓他感到意外。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
走私晶片　「輝達經理」遭當庭逮捕收押
熊本AEON大爆炸「瞬間驚悚畫面曝光」
大樂透9億開出！彩券行曝3大招財法寶　附近投注站喜迎貳獎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／熊本AEON爆炸「5人獲救送醫」！仍有9人下落不明

日本強震手機沒訊號怎麼辦？看到「00000JAPAN」快連上

熊本強震成因和10年前一樣　日專家：2016年「未釋放能量」疑再破裂

熊本強震紙工廠「煙囪倒塌」空拍畫面曝　9人失聯、2人無呼吸心跳

《富比士》喊話川普批准「140億美元對台軍售」：幫台灣就是幫美國

熊本7.1強震　東京威力科創、豐田、本田當地工廠停工

熊本AEON「爆炸瞬間」曝光！建築物碎片朝外噴濺　目擊男還原現場

還在搖！熊本規模7.1強震後「地震破百起」災情擴大

熊本強震後4小時狂搖61次！日氣象廳示警：恐出現比主震更強地震

熊本強震製紙工廠「煙囪倒塌」9人被埋失聯　驚悚空拍畫面曝光

中和公公雙刀殘殺媳婦100多刀　頭頸幾乎分離「血濺高1公尺」

海龜突然朝潛客游過來　嚇得他邊喊邊逃

熊本7.1強震狂搖！　橋樑局部坍塌落河

熊本7.1強震！　「鏡頭君」狂晃畫面曝

空拍畫面曝！熊本AEON大爆炸　牆體倒塌、鋼骨外露

砍爛媳婦頭頸奪命「公媳合照曝光」！　死者閨蜜曝：公公會到超商堵人

熊本7.1強震災情頻傳！　百年古蹟「八代宮」倒塌

遺產「兄弟姊妹特留分」正式走入歷史！　立院無異議三讀刪除

瘦子砸破百萬辦兩場婚禮　看老婆穿婚紗憋不住：好啦我有哭

在日本熊本AEON遇地震　台灣遊客急往外跑畫面曝

不斷更新／熊本AEON爆炸「5人獲救送醫」！仍有9人下落不明

日本強震手機沒訊號怎麼辦？看到「00000JAPAN」快連上

熊本強震成因和10年前一樣　日專家：2016年「未釋放能量」疑再破裂

熊本強震紙工廠「煙囪倒塌」空拍畫面曝　9人失聯、2人無呼吸心跳

《富比士》喊話川普批准「140億美元對台軍售」：幫台灣就是幫美國

熊本7.1強震　東京威力科創、豐田、本田當地工廠停工

熊本AEON「爆炸瞬間」曝光！建築物碎片朝外噴濺　目擊男還原現場

還在搖！熊本規模7.1強震後「地震破百起」災情擴大

熊本強震後4小時狂搖61次！日氣象廳示警：恐出現比主震更強地震

熊本強震製紙工廠「煙囪倒塌」9人被埋失聯　驚悚空拍畫面曝光

黃牛掰！日寶可夢卡牌再推「人臉辨識」　一天限1次小學生也適用

中華郵政爆弊案　裝修工程拆標涉圖利遭搜索

麵屋一燈又有人吃完狂拉！一年爆3次食安　業者急發聲明下架食材

不斷更新／熊本AEON爆炸「5人獲救送醫」！仍有9人下落不明

熊本強震旅客快看！華航、星宇急加開班機　虎航2航班延後起飛

日本強震手機沒訊號怎麼辦？看到「00000JAPAN」快連上

熊本強震成因和10年前一樣　日專家：2016年「未釋放能量」疑再破裂

私密處有味道正常嗎？夏季保養5重點一次看

熊本強震紙工廠「煙囪倒塌」空拍畫面曝　9人失聯、2人無呼吸心跳

《富比士》喊話川普批准「140億美元對台軍售」：幫台灣就是幫美國

【泣不成聲】中和媳遭公公狠殺百刀慘死！　今板殯解剖5親友哭斷腸

國際熱門新聞

即／熊本「AEON MALL」爆炸倒塌　多人死亡

熊本AEON「爆炸瞬間」曝光！目擊男還原現場

熊本AEON爆炸5人獲救！仍有9人失聯

快訊／熊本AEON大爆炸！牆體倒塌

熊本強震　製紙工廠煙囪倒塌9人被埋

7.1強震「震垮熊本城石牆」

日專家：熊本強震疑「未釋能量」再破裂

熊本7.1強震還沒完！4小時狂震61次

東京威力科創、豐田、本田熊本工廠停工

熊本規模7.1強震後「地震破百起」

《富比士》列3大理由籲川普批准對台軍售

熊本相隔10年再爆7級強震！重點對比一次看

熊本城修到一半又被震垮　工程恐再延後

日本遇災專用「00000JAPAN」使用方式曝

更多熱門

相關新聞

熊本強震　製紙工廠煙囪倒塌9人被埋

熊本強震　製紙工廠煙囪倒塌9人被埋

日本熊本縣28日發生規模7.1強震，最大震度達到7級，導致當地發生大量災情。地震發生後，位在震央附近的八代市一間製紙工廠發生煙囪坍塌，並砸毀工廠建築災情，導致多名員工被坍塌的建築掩埋失蹤。當地消防人員通報，現場至少有9人需要救援，目前已將部分被埋人員救出，詳細事件及傷亡情況待進一步釐清。

東京威力科創、豐田、本田熊本工廠停工

東京威力科創、豐田、本田熊本工廠停工

熊本AEON「爆炸瞬間」曝光！目擊男還原現場

熊本AEON「爆炸瞬間」曝光！目擊男還原現場

熊本規模7.1強震後「地震破百起」

熊本規模7.1強震後「地震破百起」

熊本強震　林佳龍：台灣隨時準備提供協助

熊本強震　林佳龍：台灣隨時準備提供協助

關鍵字：

熊本強震熊本日韓要聞日本地震

讀者迴響

熱門新聞

即／熊本「AEON MALL」爆炸倒塌　多人死亡

「試車完傻眼了！」妹子喊救命：不知怎開口

熊本AEON「爆炸瞬間」曝光！目擊男還原現場

即／大樂透9.1億頭獎1人抱走　開出地點曝光

公公殺兒媳　婆婆下樓鄰居急勸阻：不要下去看

0050跌到97元！一票人套慘　他示警別碰2種ETF

快訊／相驗結果曝光！媳婦「頸部遭劃開15cm」狂砍40下

大樂透9億開出！彩券行曝3大招財法寶　附近投注站喜迎貳獎

走私晶片　輝達經理遭當庭逮捕收押

LINE 記事本將停止支援 2 類貼文

呂文婉解定存跟風買0050　一看帳面：早知道不買

熊本AEON爆炸5人獲救！仍有9人失聯

新台幣70萬有找！王心凌代言TOYOTA新轎跑

手機狂發燙！iPhone「開啟1設定」有感降溫　一票人實測狂讚

南投5車連環撞釀3死4傷！休旅車擦撞失控衝對向

更多

最夯影音

更多
中和公公雙刀殘殺媳婦100多刀　頭頸幾乎分離「血濺高1公尺」

中和公公雙刀殘殺媳婦100多刀　頭頸幾乎分離「血濺高1公尺」
海龜突然朝潛客游過來　嚇得他邊喊邊逃

海龜突然朝潛客游過來　嚇得他邊喊邊逃

熊本7.1強震狂搖！　橋樑局部坍塌落河

熊本7.1強震狂搖！　橋樑局部坍塌落河

熊本7.1強震！　「鏡頭君」狂晃畫面曝

熊本7.1強震！　「鏡頭君」狂晃畫面曝

空拍畫面曝！熊本AEON大爆炸　牆體倒塌、鋼骨外露

空拍畫面曝！熊本AEON大爆炸　牆體倒塌、鋼骨外露

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面