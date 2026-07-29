熊本強震成因和10年前一樣　日專家：2016年「未釋放能量」疑再破裂

▲熊本7.1地震震壞南九州高速公路，導致橋梁錯位。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

日本發生「令和8年熊本地震」最大震度達7級，東京科學大學教授中島淳一、京都大學防災研究所教授西村卓認為，這起地震與2016年熊本地震密切相關，屬於震源較淺的典型內陸直下型地震，西村指出，2016年未完全釋放能量的斷層區段，這次可能再次破裂。

學者：與2016年熊本地震有關 未破裂區段恐再次活動

中島淳一表示，這次震源位於日奈久斷層帶附近，與2016年熊本地震屬於相同的地震機制。10年前強震發生在斷層北側，這次則位於偏南區域，兩起地震皆由地層橫向錯動引發，震源相距約20公里，因此部分研究人員認為兩者可能存在關聯，但目前仍無法確認2016年的地震是否直接誘發此次強震，相關機制仍待後續分析。

西村卓也則指出，2016年熊本地震期間，布田川斷層與日奈久斷層都曾發生錯動，但當時學界就推測，日奈久斷層部分區域可能留下「割れ残り」（未破裂區段），也就是未完全釋放能量的區段，如今很可能正是這些區域再次破裂，引發此次強震。

▲AEON MALL熊本因強震發生爆炸倒塌。（圖／路透）



日奈久斷層向南延伸 災情恐較10年前擴大

西村表示，目前仍無法確認究竟是哪一條斷層活動，但極可能與當地活動斷層有關。由於日奈久斷層一路向南延伸至八代及有明海方向，因此這次震災影響範圍，可能比2016年更往南擴大。

他指出，2016年熊本地震後，學界便持續關注該區域再次發生強震的可能性，因為當地除了活動斷層密集，也一直被認為仍殘留尚未釋放的地震能量，因此原本就是地震風險偏高的區域。

中島提醒，2016年熊本地震後，日奈久斷層南側、也就是此次震央附近，長期持續出現小規模地震，雖然研究人員一直認為當地活動相當活躍，但最終演變成這起7.1的強震規模，讓他感到意外。