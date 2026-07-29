《富比士》喊話川普批准「140億美元對台軍售」：幫台灣就是幫美國

▲美媒《富比士》發文呼籲川普政府儘速批准140億美元對台軍售，強調「幫助台灣就是幫助美國」。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國商業雜誌《富比士》（Forbes）28日刊登題為「Helping Taiwan Helps The U.S.（幫助台灣就是幫助美國）」的評論文章，呼籲美國總統川普盡快批准一項總額140億美元的對台軍售案。文章指出，美國國會數月前已罕見以跨黨派一致支持通過該軍售方案，若行政部門持續延宕，不僅影響台灣安全，也將損害美國的國際信譽與戰略利益。

點出3大理由 警告延宕恐削弱美國威信

文章指出，首先是「信譽」問題。《台灣關係法》承諾協助台灣維持足夠的自我防衛能力，若國會已批准軍售，總統卻遲遲未核准執行，盟友與對手都將視為美國可能將對台承諾當作與北京談判的籌碼，不僅削弱華府公信力，也會讓過去軍售交付延宕的問題雪上加霜。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

第二則是「威懾」。文章表示，台灣目前的防衛規畫已圍繞這項軍售內容建構，包括反艦飛彈及大量彈藥等「豪豬戰略」核心裝備，目的就是提高中國若發動軍事行動所需付出的代價。隨著中國持續加大對台軍事壓力，每拖延一個月，都可能讓台灣戰備出現缺口。

第三是「戰略一致性」。文章認為，包括川普第一任期在內，歷屆美國政府皆將對台軍售視為例行政策，並刻意與對中外交及經貿談判分開處理，以避免北京取得影響美國對台承諾的空間。若將此次軍售視為貿易談判或高峰會外交的交換條件，將打破多年慣例，也可能鼓勵中國未來持續施壓，影響其他對台軍售案。

強調時機重要 稱有助穩定印太局勢

文章最後指出，時機同樣至關重要。隨著台灣2028年總統大選逐漸接近，美國持續展現支持，有助於強化台灣支持自我防衛的力量，而非向北京妥協。若能盡快批准軍售，不僅能向台灣與印太地區傳達美國支持依然穩定，也能展現即使美中關係有所變化，美方對盟友及夥伴的安全承諾仍不動搖。

《富比士》強調，批准這項140億美元對台軍售，不只是攸關台灣安全，更符合美國更廣泛的戰略利益，因此呼籲川普政府儘速完成核准程序。