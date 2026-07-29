熊本7.1強震　東京威力科創、豐田、本田當地工廠停工

▲日本半導體大廠東京電子（東京威力科創）宣布，2間位在熊本縣的工廠29日將暫停營運。（示意圖／記者高兆麟攝）

記者趙蔡州／綜合報導

日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，最大震度達7級，造成當地大量房屋、基礎設施、工廠損毀。日本半導體大廠東京電子（東京威力科創）宣布，受地震影響，2間位在熊本縣的工廠29日將暫停營運；汽機車大廠本田（Honda）、豐田（Toyota）也宣布，旗下位在熊本縣、福岡縣的工廠已暫停營運，預計29日陸續復工。

東京電子停工安檢 設備受損待確認

根據日本NHK、讀賣新聞報導，熊本強震發生後，東京電子（東京威力科創）宣布，2間位在熊本縣合志市、大津町的半導體工廠29日將暫停營運，目前尚未確認工廠本體或內部設備是否有發生重大破壞，這次暫停營運是為了進行安全檢查。

汽機車大廠本田（Honda）也宣布，公司位在大津町的摩托車工廠因地震誤觸廠內自動灑水系統，導致廠內部分區域漏水及淹水，目前該工廠已暫時停工，預計將持續停工至29日上午；另一間子公司Astemo位在熊本縣的工廠也因地震導致牆壁坍塌，造成多名員工受傷，目前已暫停生產，公司正在調查損失並努力恢復運營。

豐田福岡3廠停產 預計29日恢復作業

另一間汽車大廠豐田（Toyota）表示，地震發生後，為了確保員工安全，並對工廠設備進行安全檢查，3間位在福岡縣的工廠已暫停生產，預計29日恢復生產，不過實際情況仍要視檢查結果而定。