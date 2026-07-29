不斷更新／熊本AEON爆炸「30人下落不明」！疑受困坍塌建築物內

▲日本九州熊本縣嘉島町大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌，消防當局準備投入救災。（圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

【29日凌晨0點12分更新】：根據最新消息，截至29日凌晨0點12分，搜救隊在場館內救出4人，其中3人傷勢較為嚴重、1人傷勢較輕微，所幸均沒有生命危險。目前仍有10人下落不明，搜救工作仍在持續當中。

另據當地官員透露，案發現場傳出濃烈的瓦斯氣味，且疑有餐飲店的設備因地震受損、導致瓦斯外洩，初判可能是引發爆炸的原因，不過仍無法確認兩者之間的聯繫。目前瓦斯總開關已經關閉，警方、消防人員及自衛隊仍在持續搜救當中，至於爆炸案是否與瓦斯外洩有關，仍待後續調查。

日本熊本縣嘉島町大型購物中心「AEON MALL熊本（永旺夢樂城熊本）」28日晚間發生爆炸事故，除造成商場2樓部分結構坍塌外，最新消息指出，約有20至30名疑似商場員工目前仍下落不明，疑似受困建築物內，消防人員正持續展開搜救與滅火作業，傷亡情況仍在確認中。

爆炸造成坍塌 20至30人失聯

根據《朝日電視台》報導，日本消防單位表示，事故發生於當地時間28日下午6點左右，消防接獲多起民眾報案，指出嘉島町「AEON MALL熊本」傳出巨大爆炸聲，並有大量白煙竄出，現場隨即派遣大批警消前往救援。

警方指出，爆炸造成商場2樓部分區域坍塌，最新掌握約有20至30名疑似商場員工無法確認安危，推測可能仍受困於建築物內。

▲日本九州熊本縣嘉島町大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌，消防當局準備投入救災。（圖／路透）



顧客撤離後 員工疑仍留在館內

警方初步研判，失聯者可能是在顧客完成疏散後，仍留在館內執行工作或協助撤離的商場員工，因此在爆炸發生時未能及時逃出，受困於倒塌建物內。

目前消防單位除持續撲滅火勢外，也同步利用重型機具及搜救設備展開救援，希望盡快確認失聯人員位置並將其救出。

傷亡仍待統計 救援持續進行

截至目前為止，官方尚未公布失聯者詳細身分及最終傷亡數字，警消仍持續清查館內是否仍有其他受困民眾，事故原因也仍待進一步調查。

根據最新消息，熊本縣的上益城消防本部表示，目前已成功救出4名受困者，年齡落在20歲至40歲之間。全員意識清楚，均已被送往醫院治療。