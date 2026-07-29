　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

不斷更新／熊本AEON爆炸「30人下落不明」！疑受困坍塌建築物內

▲▼日本九州熊本縣嘉島町大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌，消防當局準備投入救災。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本九州熊本縣嘉島町大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌，消防當局準備投入救災。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

【29日凌晨0點12分更新】：根據最新消息，截至29日凌晨0點12分，搜救隊在場館內救出4人，其中3人傷勢較為嚴重、1人傷勢較輕微，所幸均沒有生命危險。目前仍有10人下落不明，搜救工作仍在持續當中。

另據當地官員透露，案發現場傳出濃烈的瓦斯氣味，且疑有餐飲店的設備因地震受損、導致瓦斯外洩，初判可能是引發爆炸的原因，不過仍無法確認兩者之間的聯繫。目前瓦斯總開關已經關閉，警方、消防人員及自衛隊仍在持續搜救當中，至於爆炸案是否與瓦斯外洩有關，仍待後續調查。

日本熊本縣嘉島町大型購物中心「AEON MALL熊本（永旺夢樂城熊本）」28日晚間發生爆炸事故，除造成商場2樓部分結構坍塌外，最新消息指出，約有20至30名疑似商場員工目前仍下落不明，疑似受困建築物內，消防人員正持續展開搜救與滅火作業，傷亡情況仍在確認中。

爆炸造成坍塌　20至30人失聯

根據《朝日電視台》報導，日本消防單位表示，事故發生於當地時間28日下午6點左右，消防接獲多起民眾報案，指出嘉島町「AEON MALL熊本」傳出巨大爆炸聲，並有大量白煙竄出，現場隨即派遣大批警消前往救援。

警方指出，爆炸造成商場2樓部分區域坍塌，最新掌握約有20至30名疑似商場員工無法確認安危，推測可能仍受困於建築物內。

▲▼日本九州熊本縣28日強震，永旺大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌。（圖／路透）

▲日本九州熊本縣嘉島町大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌，消防當局準備投入救災。（圖／路透）

顧客撤離後　員工疑仍留在館內

警方初步研判，失聯者可能是在顧客完成疏散後，仍留在館內執行工作或協助撤離的商場員工，因此在爆炸發生時未能及時逃出，受困於倒塌建物內。

目前消防單位除持續撲滅火勢外，也同步利用重型機具及搜救設備展開救援，希望盡快確認失聯人員位置並將其救出。

傷亡仍待統計　救援持續進行

截至目前為止，官方尚未公布失聯者詳細身分及最終傷亡數字，警消仍持續清查館內是否仍有其他受困民眾，事故原因也仍待進一步調查。

根據最新消息，熊本縣的上益城消防本部表示，目前已成功救出4名受困者，年齡落在20歲至40歲之間。全員意識清楚，均已被送往醫院治療。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
走私晶片　「輝達經理」遭當庭逮捕收押
熊本AEON大爆炸「瞬間驚悚畫面曝光」
大樂透9億開出！彩券行曝3大招財法寶　附近投注站喜迎貳獎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《富比士》喊話川普批准「140億美元對台軍售」：幫台灣就是幫美國

熊本7.1強震　東京威力科創、豐田、本田當地工廠停工

不斷更新／熊本AEON爆炸「30人下落不明」！疑受困坍塌建築物內

熊本AEON「爆炸瞬間」曝光！建築物碎片朝外噴濺　目擊男還原現場

還在搖！熊本規模7.1強震後「地震破百起」災情擴大

熊本強震後4小時狂搖61次！日氣象廳示警：恐出現比主震更強地震

熊本強震製紙工廠「煙囪倒塌」9人被埋失聯　驚悚空拍畫面曝光

不斷更新／熊本AEON爆炸「30人下落不明」！疑受困坍塌建築物內

熊本城坍塌「才修到一半」今又被震垮　原定2052年完工恐又要延後

熊本7.1震壞南九州高速公路「橋梁錯位」　八代至日奈久全面禁行

中和公公雙刀殘殺媳婦100多刀　頭頸幾乎分離「血濺高1公尺」

海龜突然朝潛客游過來　嚇得他邊喊邊逃

熊本7.1強震狂搖！　橋樑局部坍塌落河

熊本7.1強震！　「鏡頭君」狂晃畫面曝

砍爛媳婦頭頸奪命「公媳合照曝光」！　死者閨蜜曝：公公會到超商堵人

遺產「兄弟姊妹特留分」正式走入歷史！　立院無異議三讀刪除

熊本7.1強震災情頻傳！　百年古蹟「八代宮」倒塌

空拍畫面曝！熊本AEON大爆炸　牆體倒塌、鋼骨外露

瘦子砸破百萬辦兩場婚禮　看老婆穿婚紗憋不住：好啦我有哭

在日本熊本AEON遇地震　台灣遊客急往外跑畫面曝

《富比士》喊話川普批准「140億美元對台軍售」：幫台灣就是幫美國

熊本7.1強震　東京威力科創、豐田、本田當地工廠停工

不斷更新／熊本AEON爆炸「30人下落不明」！疑受困坍塌建築物內

熊本AEON「爆炸瞬間」曝光！建築物碎片朝外噴濺　目擊男還原現場

還在搖！熊本規模7.1強震後「地震破百起」災情擴大

熊本強震後4小時狂搖61次！日氣象廳示警：恐出現比主震更強地震

熊本強震製紙工廠「煙囪倒塌」9人被埋失聯　驚悚空拍畫面曝光

不斷更新／熊本AEON爆炸「30人下落不明」！疑受困坍塌建築物內

熊本城坍塌「才修到一半」今又被震垮　原定2052年完工恐又要延後

熊本7.1震壞南九州高速公路「橋梁錯位」　八代至日奈久全面禁行

《富比士》喊話川普批准「140億美元對台軍售」：幫台灣就是幫美國

女網紅偷拍公審翻車　Cheap曝親身經歷嘆：台灣何時開始有公審歪風

熊本7.1強震　東京威力科創、豐田、本田當地工廠停工

夫妻「不能說的祕密」TOP 5揭曉！第1名不是外遇　逾半都與錢有關

不斷更新／熊本AEON爆炸「30人下落不明」！疑受困坍塌建築物內

日本有錢人愈來愈多！「每33戶就有1戶」身家破億　新富豪竟是一般上班族

存到100萬元後真的會「愈存愈快」！網友6年存第一桶　再過14個月多出50萬

搶救極少被談及的台灣歷史！　《終戰那一天》96歲自殺攻擊機少年工現身

「淡水10分鐘煙火」8/9起連放3周　加碼河上燈光秀、音樂季

獨立遊戲太紅被駭客盯上...玩家自製地圖遭植木馬　連DC都被攻擊

【熊本AEON大爆炸】現場慘況曝！　牆體倒塌、鋼骨外露

國際熱門新聞

即／熊本「AEON MALL」爆炸倒塌　多人死亡

熊本AEON「爆炸瞬間」曝光！目擊男還原現場

熊本AEON爆炸30人下落不明！疑受困建築內

7.1強震「震垮熊本城石牆」

快訊／熊本AEON大爆炸！牆體倒塌

熊本規模7.1強震後「地震破百起」

熊本7.1強震還沒完！4小時狂震61次

熊本相隔10年再爆7級強震！重點對比一次看

熊本強震　製紙工廠煙囪倒塌9人被埋

熊本城修到一半又被震垮　工程恐再延後

熊本市長：正從台灣趕回日本！

熊本AEON爆炸坍塌！女員工還原驚悚現場

即／熊本強震毀高速公路　橋面「錯位下陷」

宛如災難片！熊本好市多商品狂落　電燈頻閃

更多熱門

相關新聞

熊本AEON爆炸坍塌！女員工還原驚悚現場

熊本AEON爆炸坍塌！女員工還原驚悚現場

日本熊本縣28日發生最大震度7強震後，大型購物中心「永旺夢樂城熊本（AEON Mall Kumamoto）」隨後又發生爆炸事故，造成建物受損、多人受困及傷者送醫，警方也證實多人死亡，但詳細數據待統計。對此，有在商場打工的女大生還原現場，原本已疏散至停車場，沒想到約30分鐘後準備返家時，又突然傳出巨大爆炸聲，白煙瞬間朝人群撲來，讓她直呼「如果當時還在館內，真的不敢想像」。

熊本AEON爆炸「傳多人受困」！警疏散200人

熊本AEON爆炸「傳多人受困」！警疏散200人

日氣象廳警告：1周內當心「震度6強↑」地震

日氣象廳警告：1周內當心「震度6強↑」地震

泥巴馬躲屋頂3天　女主人淚擁超感動

泥巴馬躲屋頂3天　女主人淚擁超感動

關鍵字：

熊本爆炸商場坍塌失聯救援AEONMALL日本災情

讀者迴響

熱門新聞

即／熊本「AEON MALL」爆炸倒塌　多人死亡

「試車完傻眼了！」妹子喊救命：不知怎開口

熊本AEON「爆炸瞬間」曝光！目擊男還原現場

即／大樂透9.1億頭獎1人抱走　開出地點曝光

公公殺兒媳　婆婆下樓鄰居急勸阻：不要下去看

0050跌到97元！一票人套慘　他示警別碰2種ETF

快訊／相驗結果曝光！媳婦「頸部遭劃開15cm」狂砍40下

走私晶片　輝達經理遭當庭逮捕收押

呂文婉解定存跟風買0050　一看帳面：早知道不買

LINE 記事本將停止支援 2 類貼文

大樂透9億開出！彩券行曝3大招財法寶　附近投注站喜迎貳獎

南投5車連環撞釀3死4傷！休旅車擦撞失控衝對向

手機狂發燙！iPhone「開啟1設定」有感降溫　一票人實測狂讚

新台幣70萬有找！王心凌代言TOYOTA新轎跑

中和媳婦遭公公砍死　爆被「惡魔一家」當提款機

更多

最夯影音

更多
中和公公雙刀殘殺媳婦100多刀　頭頸幾乎分離「血濺高1公尺」

中和公公雙刀殘殺媳婦100多刀　頭頸幾乎分離「血濺高1公尺」
海龜突然朝潛客游過來　嚇得他邊喊邊逃

海龜突然朝潛客游過來　嚇得他邊喊邊逃

熊本7.1強震狂搖！　橋樑局部坍塌落河

熊本7.1強震狂搖！　橋樑局部坍塌落河

熊本7.1強震！　「鏡頭君」狂晃畫面曝

熊本7.1強震！　「鏡頭君」狂晃畫面曝

砍爛媳婦頭頸奪命「公媳合照曝光」！　死者閨蜜曝：公公會到超商堵人

砍爛媳婦頭頸奪命「公媳合照曝光」！　死者閨蜜曝：公公會到超商堵人

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面