熊本AEON「爆炸瞬間」曝光！建築物碎片朝外噴濺　目擊男還原現場

▲日本九州熊本縣28日強震，永旺大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

日本熊本縣28日發生規模7.1強震，1小時後嘉島町「永旺夢樂城熊本（AEON Mall Kumamoto）」也發生爆炸，最新曝光的行車紀錄器畫面完整拍下爆炸瞬間，只見建築物突然竄出大量白煙，伴隨猛烈爆風，疑似外牆碎片四散飛濺，震撼畫面曝光後引發外界關注。目前事故原因仍待調查，現場搜救工作也持續進行中。

行車紀錄器拍下 爆炸驚悚一刻

日本熊本縣於當地時間28日下午4點27分發生規模7.1地震，最大震度7級，接著又連續發生多起餘震，最大規模6.1。地震發生後約1小時左右，熊本AEON便發生大爆炸，導致建築物坍塌、多人受困。

根據NHK報導，一輛行經事故現場附近的車輛，意外拍下爆炸發生的瞬間。影片中可見，畫面右前方的永旺夢樂城熊本突然發生爆炸，大量白色煙霧瞬間向外噴發，緊接著灰色煙塵迅速瀰漫周邊區域。

更驚險的是，爆炸發生時還能清楚看見疑似建築外牆或結構碎片，在爆風推擠下向外飛散，衝擊力道相當驚人。

▼日本九州熊本縣28日強震，永旺大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌。（圖／路透）



駕駛平安 憂其他用路人受波及

畫面顯示，爆炸發生後，行駛中的車輛立即停下，提供影片的駕駛並未因此受傷。該名男子受訪時表示，當時附近仍有其他車輛正在道路上行駛，因此擔心可能有人遭爆炸波及受傷，希望相關單位能儘速查明事故原因，避免類似事件再次發生。

搜救持續進行 爆炸原因待釐清

截至目前，警方與消防仍持續在現場進行搜救及調查作業，事故原因尚未公布。由於爆炸造成建築物嚴重受損，官方正同步確認受困及傷亡情況，後續資訊仍有待進一步更新。