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還在搖！熊本規模7.1強震後「地震破百起」災情擴大

▲▼熊本7.1地震，八代市日本製紙工業株式會社的工廠煙囪倒塌，多名員工失蹤。（圖／路透）

▲熊本7.1地震，八代市日本製紙工業株式會社的工廠煙囪倒塌，多名員工失蹤。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，最大震度達7級，之後餘震持續不斷，目前已造成1人不幸罹難。根據日本氣象廳最新地震資料統計，截至日本時間28日晚間10時02分，包含規模7.1主震在內，熊本縣相關地震已累計發生101起。

綜合日媒報導，位於嘉島町的永旺夢樂城熊本，28日下午6時左右傳出巨大爆炸聲，現場冒出大量白煙，商場2樓部分區域隨後坍塌。警方初步掌握，約有20至30名疑似商場員工一度無法取得聯繫，研判部分人員可能在顧客疏散後仍留在館內工作或協助撤離，因此未能及時逃出。

熊本縣上益城消防本部表示，目前已成功救出4名受困者，年齡介於20歲至40歲之間，4人獲救時意識清楚，均已送往醫院治療。熊本市濟生會熊本醫院則表示，已接收約50名傷患，其中包括送醫前呈現心肺停止狀態的患者。熊本放送報導，一名女性傷者送醫搶救後仍宣告不治，成為目前已知首名罹難者。

據報導，另有熊本縣地方相關人士透露，商場內恐怕還有其他人員死亡，但由於建築內部嚴重受損，現場仍有受困者等待救援，目前尚無法確認最終死傷人數。官方也尚未說明爆炸原因是否與地震直接相關，仍待消防及警方進一步調查。

八代市災情同樣嚴重。日本製紙工業株式會社八代工廠受到強震影響，廠區煙囪倒塌並砸毀部分建築，造成多名員工遭倒塌結構掩埋或失聯。當地消防單位晚間通報，現場至少有9人需要救援，警消已持續進入廠區搜尋受困者，詳細傷亡情況仍在釐清。

日本防衛大臣小泉進次郎表示，陸上自衛隊第42快速反應聯隊及第8偵查隊已投入永旺夢樂城熊本的救援行動。日本首相高市早苗也在首相官邸召開緊急災害應對本部會議，宣布約3600名自衛隊員已前往災區，警方、消防、海上保安廳及自衛隊將共同投入搜救。

高市早苗表示，目前熊本縣已確認出現人員死傷、建築物坍塌、道路毀損及火災等災情，政府將以生命救援為最高原則，與地方政府合作調動所有可用資源。由於熊本地區餘震仍持續發生，相關單位也呼籲民眾遠離受損建築物及可能發生土石崩落的區域，並持續留意日本氣象廳及地方政府發布的最新資訊。

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