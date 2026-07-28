　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

熊本強震後4小時狂搖61次！日氣象廳示警：恐出現比主震更強地震

▲▼日本九州熊本縣28日強震，永旺大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌。（圖／路透）

▲日本熊本發生強震後餘震不斷，氣象廳警示不排除出現更大地震，呼籲民眾戒備。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

日本熊本縣28日下午發生最大震度7強震後，餘震持續不斷。日本氣象廳晚間召開第二場記者會指出，截至當地時間晚間8時（台灣時間晚間7時），已觀測到61次震度1以上、人體可感受到的地震，顯示目前地震活動「相當活躍」，且震源活動範圍廣泛，不排除後續出現比首次地震更強烈的搖晃，呼籲民眾保持高度警戒。

4小時61次餘震　氣象廳：不排除更大地震

根據日本氣象廳觀測，自28日下午4時27分熊本發生最大震度7地震後，短短約4小時內，就接連發生61次震度1以上地震。地震海嘯對策企劃官清本真司表示，目前地震活動相當活躍，且震源分布範圍較廣，未來依地震發生位置及規模不同，可能出現比首次地震更強烈的搖晃。

氣象廳提醒，由於目前仍無法掌握後續地震發展，民眾應持續留意官方發布的防災資訊，避免前往可能發生土石崩落或建物倒塌的危險區域。若後續在海底發生規模較大的地震，也必須留意海嘯發生的可能性。

▲▼熊本7.1地震，八代市日本製紙工業株式會社的工廠煙囪倒塌，多名員工失蹤。（圖／路透）

未來2至3天風險最高　震源深度修正為16公里

日本氣象廳稍早在第一場記者會中也曾警告，未來約一周內仍可能發生最大震度7等級地震，其中未來2至3天發生較大規模地震的可能性最高。由於熊本曾在2016年發生兩起震度7強震，相隔僅兩天，因此這次也不能排除周邊活斷層再次引發大地震的可能性。

此外，氣象廳也修正此次地震參數，將震源深度由原先估計約10公里更新為16公里。氣象廳指出，此次震源附近分布有布田川斷層帶及日奈久斷層帶，而本次震源距離2016年熊本地震規模7.3主震震源約20公里，相關地震機制及斷層活動仍待進一步分析。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
走私晶片　「輝達經理」遭當庭逮捕收押

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《富比士》喊話川普批准「140億美元對台軍售」：幫台灣就是幫美國

熊本7.1強震　東京威力科創、豐田、本田當地工廠停工

不斷更新／熊本AEON爆炸「30人下落不明」！疑受困坍塌建築物內

熊本AEON「爆炸瞬間」曝光！建築物碎片朝外噴濺　目擊男還原現場

還在搖！熊本規模7.1強震後「地震破百起」災情擴大

熊本強震後4小時狂搖61次！日氣象廳示警：恐出現比主震更強地震

熊本強震製紙工廠「煙囪倒塌」9人被埋失聯　驚悚空拍畫面曝光

不斷更新／熊本AEON爆炸「30人下落不明」！疑受困坍塌建築物內

熊本城坍塌「才修到一半」今又被震垮　原定2052年完工恐又要延後

熊本7.1震壞南九州高速公路「橋梁錯位」　八代至日奈久全面禁行

中和公公雙刀殘殺媳婦100多刀　頭頸幾乎分離「血濺高1公尺」

海龜突然朝潛客游過來　嚇得他邊喊邊逃

熊本7.1強震狂搖！　橋樑局部坍塌落河

熊本7.1強震！　「鏡頭君」狂晃畫面曝

砍爛媳婦頭頸奪命「公媳合照曝光」！　死者閨蜜曝：公公會到超商堵人

遺產「兄弟姊妹特留分」正式走入歷史！　立院無異議三讀刪除

熊本7.1強震災情頻傳！　百年古蹟「八代宮」倒塌

空拍畫面曝！熊本AEON大爆炸　牆體倒塌、鋼骨外露

瘦子砸破百萬辦兩場婚禮　看老婆穿婚紗憋不住：好啦我有哭

在日本熊本AEON遇地震　台灣遊客急往外跑畫面曝

《富比士》喊話川普批准「140億美元對台軍售」：幫台灣就是幫美國

熊本7.1強震　東京威力科創、豐田、本田當地工廠停工

不斷更新／熊本AEON爆炸「30人下落不明」！疑受困坍塌建築物內

熊本AEON「爆炸瞬間」曝光！建築物碎片朝外噴濺　目擊男還原現場

還在搖！熊本規模7.1強震後「地震破百起」災情擴大

熊本強震後4小時狂搖61次！日氣象廳示警：恐出現比主震更強地震

熊本強震製紙工廠「煙囪倒塌」9人被埋失聯　驚悚空拍畫面曝光

不斷更新／熊本AEON爆炸「30人下落不明」！疑受困坍塌建築物內

熊本城坍塌「才修到一半」今又被震垮　原定2052年完工恐又要延後

熊本7.1震壞南九州高速公路「橋梁錯位」　八代至日奈久全面禁行

《富比士》喊話川普批准「140億美元對台軍售」：幫台灣就是幫美國

女網紅偷拍公審翻車　Cheap曝親身經歷嘆：台灣何時開始有公審歪風

熊本7.1強震　東京威力科創、豐田、本田當地工廠停工

夫妻「不能說的祕密」TOP 5揭曉！第1名不是外遇　逾半都與錢有關

不斷更新／熊本AEON爆炸「30人下落不明」！疑受困坍塌建築物內

日本有錢人愈來愈多！「每33戶就有1戶」身家破億　新富豪竟是一般上班族

存到100萬元後真的會「愈存愈快」！網友6年存第一桶　再過14個月多出50萬

搶救極少被談及的台灣歷史！　《終戰那一天》96歲自殺攻擊機少年工現身

「淡水10分鐘煙火」8/9起連放3周　加碼河上燈光秀、音樂季

獨立遊戲太紅被駭客盯上...玩家自製地圖遭植木馬　連DC都被攻擊

【媳婦遭砍百刀】閨蜜爆「惡魔一家」公公裁定羈押禁見

國際熱門新聞

即／熊本「AEON MALL」爆炸倒塌　多人死亡

熊本AEON「爆炸瞬間」曝光！目擊男還原現場

熊本AEON爆炸30人下落不明！疑受困建築內

7.1強震「震垮熊本城石牆」

快訊／熊本AEON大爆炸！牆體倒塌

熊本相隔10年再爆7級強震！重點對比一次看

熊本規模7.1強震後「地震破百起」

熊本強震　製紙工廠煙囪倒塌9人被埋

熊本7.1強震還沒完！4小時狂震61次

熊本城修到一半又被震垮　工程恐再延後

熊本市長：正從台灣趕回日本！

熊本AEON爆炸坍塌！女員工還原驚悚現場

即／熊本強震毀高速公路　橋面「錯位下陷」

即／熊本強震多人傷亡　高市早苗「指示救災」

更多熱門

相關新聞

熊本7.1強震！蔡英文全日文喊話：台灣想著你們

熊本7.1強震！蔡英文全日文喊話：台灣想著你們

日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，最大震度達7，日本氣象廳已正式命名為「令和8年熊本地震」，並提醒未來仍須提防再次發生震度7等級地震。前總統蔡英文當晚也透過Threads，以日文發文向熊本民眾表達慰問，強調「台灣許多人此刻都在想著熊本」，並盼大家平安度過災情。

日本氣象廳正式命名「令和8年熊本地震」

日本氣象廳正式命名「令和8年熊本地震」

熊本7.1強震！經濟部曝台廠最新情況

熊本7.1強震！經濟部曝台廠最新情況

熊本AEON爆炸「傳多人受困」！警疏散200人

熊本AEON爆炸「傳多人受困」！警疏散200人

熊本7.1強震傳災情　陳其邁第一時間慰問

熊本7.1強震傳災情　陳其邁第一時間慰問

關鍵字：

熊本地震日本強震餘震警戒氣象廳防災提醒

讀者迴響

熱門新聞

即／熊本「AEON MALL」爆炸倒塌　多人死亡

「試車完傻眼了！」妹子喊救命：不知怎開口

熊本AEON「爆炸瞬間」曝光！目擊男還原現場

即／大樂透9.1億頭獎1人抱走　開出地點曝光

公公殺兒媳　婆婆下樓鄰居急勸阻：不要下去看

0050跌到97元！一票人套慘　他示警別碰2種ETF

快訊／相驗結果曝光！媳婦「頸部遭劃開15cm」狂砍40下

走私晶片　輝達經理遭當庭逮捕收押

呂文婉解定存跟風買0050　一看帳面：早知道不買

LINE 記事本將停止支援 2 類貼文

南投5車連環撞釀3死4傷！休旅車擦撞失控衝對向

大樂透9億開出！彩券行曝3大招財法寶　附近投注站喜迎貳獎

手機狂發燙！iPhone「開啟1設定」有感降溫　一票人實測狂讚

熊本強震「購物主持人繼續賣」戴安全帽畫面掀議

新台幣70萬有找！王心凌代言TOYOTA新轎跑

更多

最夯影音

更多
中和公公雙刀殘殺媳婦100多刀　頭頸幾乎分離「血濺高1公尺」

中和公公雙刀殘殺媳婦100多刀　頭頸幾乎分離「血濺高1公尺」
海龜突然朝潛客游過來　嚇得他邊喊邊逃

海龜突然朝潛客游過來　嚇得他邊喊邊逃

熊本7.1強震狂搖！　橋樑局部坍塌落河

熊本7.1強震狂搖！　橋樑局部坍塌落河

熊本7.1強震！　「鏡頭君」狂晃畫面曝

熊本7.1強震！　「鏡頭君」狂晃畫面曝

砍爛媳婦頭頸奪命「公媳合照曝光」！　死者閨蜜曝：公公會到超商堵人

砍爛媳婦頭頸奪命「公媳合照曝光」！　死者閨蜜曝：公公會到超商堵人

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面