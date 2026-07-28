熊本強震後4小時狂搖61次！日氣象廳示警：恐出現比主震更強地震

▲日本熊本發生強震後餘震不斷，氣象廳警示不排除出現更大地震，呼籲民眾戒備。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

日本熊本縣28日下午發生最大震度7強震後，餘震持續不斷。日本氣象廳晚間召開第二場記者會指出，截至當地時間晚間8時（台灣時間晚間7時），已觀測到61次震度1以上、人體可感受到的地震，顯示目前地震活動「相當活躍」，且震源活動範圍廣泛，不排除後續出現比首次地震更強烈的搖晃，呼籲民眾保持高度警戒。

4小時61次餘震 氣象廳：不排除更大地震

根據日本氣象廳觀測，自28日下午4時27分熊本發生最大震度7地震後，短短約4小時內，就接連發生61次震度1以上地震。地震海嘯對策企劃官清本真司表示，目前地震活動相當活躍，且震源分布範圍較廣，未來依地震發生位置及規模不同，可能出現比首次地震更強烈的搖晃。

氣象廳提醒，由於目前仍無法掌握後續地震發展，民眾應持續留意官方發布的防災資訊，避免前往可能發生土石崩落或建物倒塌的危險區域。若後續在海底發生規模較大的地震，也必須留意海嘯發生的可能性。

未來2至3天風險最高 震源深度修正為16公里

日本氣象廳稍早在第一場記者會中也曾警告，未來約一周內仍可能發生最大震度7等級地震，其中未來2至3天發生較大規模地震的可能性最高。由於熊本曾在2016年發生兩起震度7強震，相隔僅兩天，因此這次也不能排除周邊活斷層再次引發大地震的可能性。

此外，氣象廳也修正此次地震參數，將震源深度由原先估計約10公里更新為16公里。氣象廳指出，此次震源附近分布有布田川斷層帶及日奈久斷層帶，而本次震源距離2016年熊本地震規模7.3主震震源約20公里，相關地震機制及斷層活動仍待進一步分析。