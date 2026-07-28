　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

快訊／熊本強震傳首例死亡！女患者「無生命跡象」送醫搶救不治

▲▼日本九州熊本縣嘉島町大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌，消防當局準備投入救災。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本九州熊本縣嘉島町大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌，消防當局準備投入救災。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

日本熊本縣28日發生最大震度7強震後，嘉島町大型購物中心「永旺夢樂城熊本（AEON Mall Kumamoto）」又傳出爆炸與建物坍塌事故，災情持續擴大。最新消息指出，已有約50名傷者送醫，其中一名送醫時呈現心肺停止狀態的女性，經搶救後仍宣告不治；地方相關人士更透露，商場內恐已有多人罹難，但確切死傷數仍待進一步清查。

約50名傷患送醫　首位傷者宣告不治

根據日本共同社報導，熊本市濟生會熊本醫院表示，目前已接收約50名傷患，其中包括多名到院前已呈現心肺停止狀態的患者，醫院仍持續確認傷患狀況。

熊本放送（RKK）則報導，送往濟生會熊本醫院救治的一名女性患者，因傷勢過重，到院時已失去生命徵象，經醫護全力搶救後，仍不幸宣告死亡，成為此次事故目前已知首名罹難者。

▼爆炸現場一地狼藉，畫面相當驚悚。（圖／路透）

▲▼日本九州熊本縣28日強震，大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌。（圖／路透）

官方憂商場恐有多人死亡　仍待全面清查

熊本放送報導稱，熊本縣一名官員透露，位於嘉島町的永旺夢樂城熊本，在地震及後續事故中建築物發生嚴重損毀，現場至少觀測到震度5弱以上。

消息人士表示，目前研判商場內「恐已有多人死亡」，但由於現場搜救工作仍在持續進行，建築物內部情況複雜，加上仍有受困人員待救，因此要確認最終罹難人數，仍需要一段時間才能完成統計。相關單位正持續搜救受困民眾，並釐清爆炸原因及完整傷亡情況。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
還在搖！熊本規模7.1強震後「地震破百起」災情擴大
白海豚估明天升級強颱　午後西半部防雷陣雨
快訊／大樂透9億一注獨得！
立院考察高鐵遇熊本強震！一票藍綠委人在日本
熊本強震後4小時狂搖61次！日氣象廳示警
北捷新車廂曝光！　能無線充電
熊本強震　工廠「煙囪倒塌」9人遭活埋！驚悚空拍畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

還在搖！熊本規模7.1強震後「地震破百起」災情擴大

熊本強震後4小時狂搖61次！日氣象廳示警：恐出現比主震更強地震

熊本強震製紙工廠「煙囪倒塌」9人被埋失聯　驚悚空拍畫面曝光

不斷更新／熊本AEON爆炸「30人下落不明」！疑受困坍塌建築物內

熊本城坍塌「才修到一半」今又被震垮　原定2052年完工恐又要延後

熊本7.1震壞南九州高速公路「橋梁錯位」　八代至日奈久全面禁行

快訊／熊本強震傳首例死亡！女患者「無生命跡象」送醫搶救不治

熊本AEON爆炸坍塌多人死亡、被埋　日防長：自衛隊已抵達展開救援

快訊／熊本強震多人傷亡　首相高市早苗緊急開會「指示救災」

熊本相隔10年再爆7級強震！2016、2026重點對比一次看

郭台銘密會女球友風波延燒　曾馨瑩「不敢問」硬撐1個月　郭媽媽昔護媳金句惹鼻酸

43歲《百味人生》男星王凱上工前暴斃　住處有破門舊痕　才嚴重胃出血昏迷送醫

又是毒駕！屏東大貨車連撞2電桿+鐵皮屋　駕駛驗出依托咪酯陽性

東野圭吾大腸癌逝世享壽68歲！　出版社：遺作《永遠的記憶》8/5上市

中和公公雙刀殘殺媳婦100多刀　頭頸幾乎分離「血濺高1公尺」

遺體相驗結束！王凱死因「暫列不詳」擇日解剖　2胞姊低調離開

食安法規趨嚴、油品風波延燒！ foodpanda推出「食安懶人包」

貓咪被關陽台求救！一進來無視媽媽的碎碎唸XD

蕭敬騰載A-Lin「一句話讓她怕了」　她曾騎共享機車...帽子內藏蟑螂

颱風「白海豚」最快今晚生成！下周赴日注意

還在搖！熊本規模7.1強震後「地震破百起」災情擴大

熊本強震後4小時狂搖61次！日氣象廳示警：恐出現比主震更強地震

熊本強震製紙工廠「煙囪倒塌」9人被埋失聯　驚悚空拍畫面曝光

不斷更新／熊本AEON爆炸「30人下落不明」！疑受困坍塌建築物內

熊本城坍塌「才修到一半」今又被震垮　原定2052年完工恐又要延後

熊本7.1震壞南九州高速公路「橋梁錯位」　八代至日奈久全面禁行

快訊／熊本強震傳首例死亡！女患者「無生命跡象」送醫搶救不治

熊本AEON爆炸坍塌多人死亡、被埋　日防長：自衛隊已抵達展開救援

快訊／熊本強震多人傷亡　首相高市早苗緊急開會「指示救災」

熊本相隔10年再爆7級強震！2016、2026重點對比一次看

還在搖！熊本規模7.1強震後「地震破百起」災情擴大

羅楷翔16分領軍！裕隆末節「窒息防守」逆襲黎明　長耀盃迎2連勝

董子恩一撲罕見釀味全雙殺！7局挑戰未翻盤　葉君璋還原當下

獨行俠厄文強勢回歸？　美媒爆料ACL傷勢100%痊癒

快訊／9.1億頭獎開出了！1注獨得獎落北市松山　幸運彩券行曝光

挺過一日4戰地獄馬拉松！中租廖元琪首闖超級300會內賽

氣質女孩必入手　喬治傑生藍石英項鍊兩用吸睛

熊本強震　林佳龍：台灣隨時準備提供協助

瘦子河堤慢跑一半突被攔下！路人騎車追要合照…他無奈：很狼狽

唐綺陽15年愛貓驟逝！　「發病不到12小時死亡」她痛喊：太不真實

【比我還會投】邊牧頂氣排球進籃　超高準度有夠強！

國際熱門新聞

即／熊本「AEON MALL」爆炸倒塌　多人死亡

快訊／熊本AEON大爆炸！牆體倒塌

7.1強震「震垮熊本城石牆」

日本規模7.1地震　發布海嘯注意報

即／熊本強震毀高速公路　橋面「錯位下陷」

即／熊本AEON爆炸崩塌！2樓多人受困畫面曝

熊本AEON爆炸坍塌！女員工還原驚悚現場

熊本AEON爆炸　自衛隊已抵達展開救援

上下猛震、左右狂搖　熊本宇城市多房倒塌

即／「韓劇拍攝景點」海橋崩塌　17人受困

熊本AEON爆炸30人下落不明！疑受困建築內

熊本市長：正從台灣趕回日本！

3姊妹不想分開「共享老公」　婚禮片爆紅慘了

即／熊本強震「劇烈搖晃10秒」站不穩　傳火災

更多熱門

相關新聞

南九州高速公路被震錯位　八代至日奈久禁行

南九州高速公路被震錯位　八代至日奈久禁行

日本熊本縣28日發生規模7.1的「令和8年熊本地震」最大震度達7級，當地交通陸續傳出災情，日本國土交通省表示，熊本縣境內南九州自動車道一處橋梁因地震出現上下結構錯位，目前八代到日奈久路段上下線全面禁止通行。

熊本AEON爆炸坍塌！女員工還原驚悚現場

熊本AEON爆炸坍塌！女員工還原驚悚現場

日本氣象廳全面解除熊本海嘯注意報

日本氣象廳全面解除熊本海嘯注意報

熊本強震「1800名台灣旅客均安」　旅行社：可能調整行程

熊本強震「1800名台灣旅客均安」　旅行社：可能調整行程

讓人淚崩！學長喊話辛柏毅：也滾回家人身邊

讓人淚崩！學長喊話辛柏毅：也滾回家人身邊

關鍵字：

熊本強震AEON爆炸商場倒塌傷亡統計搜救進行

讀者迴響

熱門新聞

快訊／遺產「兄弟姊妹特留分」正式走入歷史！　立院無異議三讀刪除

即／熊本「AEON MALL」爆炸倒塌　多人死亡

超商店長遭公公百刀砍死！閨蜜轟無能丈夫視而不見

快訊／熊本AEON大爆炸！牆體倒塌

公公殺兒媳　婆婆下樓鄰居急勸阻：不要下去看

0050跌到97元！一票人套慘　他示警別碰2種ETF

7.1強震「震垮熊本城石牆」

砍爛媳婦頭頸奪命「公媳合照曝光」！死者閨蜜曝公公到超商堵人

快訊／二伯HAHABABY道歉了！認「商品陸續下架」

手機狂發燙！iPhone「開啟1設定」有感降溫　一票人實測狂讚

中和媳婦遭公公砍死　爆被「惡魔一家」當提款機

中和公公殘殺媳婦百刀　頭頸幾乎快斷

蕭伊情斷Joeman首發聲「是我提分手」！怒甩謠言

34歲媳慘遭割喉放血亡　公公殺媳動機曝

超商店長命喪公公刀下　生前貼文惹鼻酸

更多

最夯影音

更多
郭台銘密會女球友風波延燒　曾馨瑩「不敢問」硬撐1個月　郭媽媽昔護媳金句惹鼻酸

郭台銘密會女球友風波延燒　曾馨瑩「不敢問」硬撐1個月　郭媽媽昔護媳金句惹鼻酸
43歲《百味人生》男星王凱上工前暴斃　住處有破門舊痕　才嚴重胃出血昏迷送醫

43歲《百味人生》男星王凱上工前暴斃　住處有破門舊痕　才嚴重胃出血昏迷送醫

又是毒駕！屏東大貨車連撞2電桿+鐵皮屋　駕駛驗出依托咪酯陽性

又是毒駕！屏東大貨車連撞2電桿+鐵皮屋　駕駛驗出依托咪酯陽性

東野圭吾大腸癌逝世享壽68歲！　出版社：遺作《永遠的記憶》8/5上市

東野圭吾大腸癌逝世享壽68歲！　出版社：遺作《永遠的記憶》8/5上市

中和公公雙刀殘殺媳婦100多刀　頭頸幾乎分離「血濺高1公尺」

中和公公雙刀殘殺媳婦100多刀　頭頸幾乎分離「血濺高1公尺」

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面