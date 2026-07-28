快訊／熊本強震傳首例死亡！女患者「無生命跡象」送醫搶救不治

▲日本九州熊本縣嘉島町大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌，消防當局準備投入救災。（圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

日本熊本縣28日發生最大震度7強震後，嘉島町大型購物中心「永旺夢樂城熊本（AEON Mall Kumamoto）」又傳出爆炸與建物坍塌事故，災情持續擴大。最新消息指出，已有約50名傷者送醫，其中一名送醫時呈現心肺停止狀態的女性，經搶救後仍宣告不治；地方相關人士更透露，商場內恐已有多人罹難，但確切死傷數仍待進一步清查。

約50名傷患送醫 首位傷者宣告不治

根據日本共同社報導，熊本市濟生會熊本醫院表示，目前已接收約50名傷患，其中包括多名到院前已呈現心肺停止狀態的患者，醫院仍持續確認傷患狀況。

熊本放送（RKK）則報導，送往濟生會熊本醫院救治的一名女性患者，因傷勢過重，到院時已失去生命徵象，經醫護全力搶救後，仍不幸宣告死亡，成為此次事故目前已知首名罹難者。

▼爆炸現場一地狼藉，畫面相當驚悚。（圖／路透）



官方憂商場恐有多人死亡 仍待全面清查

熊本放送報導稱，熊本縣一名官員透露，位於嘉島町的永旺夢樂城熊本，在地震及後續事故中建築物發生嚴重損毀，現場至少觀測到震度5弱以上。

消息人士表示，目前研判商場內「恐已有多人死亡」，但由於現場搜救工作仍在持續進行，建築物內部情況複雜，加上仍有受困人員待救，因此要確認最終罹難人數，仍需要一段時間才能完成統計。相關單位正持續搜救受困民眾，並釐清爆炸原因及完整傷亡情況。