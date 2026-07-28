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熊本城坍塌「才修到一半」今又被震垮　原定2052年完工恐又要延後

記者趙蔡州／綜合報導

日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，最大震度7級，導致當地出現大量災情，擁有超過數百年歷史、日本三大名城之一的熊本城更因強震發生城牆塌坍。事實上，熊本城本來就因2016年地震受損，目前仍在持續修復中，計畫2052年才能完全修復，如今再度受災，修復工程恐進一步延期。

根據日本產經新聞報導，日本28日下午4時27分發生7.1強震，導致本來正在維修的石牆再次發生坍塌。熊本城2016年才因7.0強震，造成城堡約三分之一牆體受損、10%石牆完全崩塌及屋瓦掉落，如今天守閣雖然已完成修復，但包含石牆在內的整座城堡預計2052年才能完全修復，不料今天又因強震發生城牆塌坍，外界擔心修復工程恐將進一步延期。

▲▼7.1強震「震垮熊本城石牆」　日網友：在我眼前塌了。（圖／翻攝X@sirokumadio）

▲▼日本九州熊本28日下午發生強震，熊本城一段石牆倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲熊本城綜合事務所指出，他們已收到多起石牆坍塌的通報。（圖／達志影像／美聯社）

有日本網友在X平台上傳熊本城城牆塌坍的影片，畫面可以看見牆體大面積崩塌，大小石塊及泥土砸到草地上，掀起大量塵土，即使在遠方也能清晰可見。熊本城綜合事務所表示，他們已收到多起熊本城部分石牆坍塌的通報，目前正在調查受損程度，截至28日下午5點，尚未收到人員傷亡或重傷報告。

截至當地時間28日下午5時30分，熊本縣已有超過6萬1151人接到避難指示。熊本市長大西一史透過X平台表示，他人正在台北飛回熊本的班機上，在連上飛機Wi-Fi之後確認熊本發生震度7強震的消息，目前尚未掌握詳細災情，但餘震恐怕還會持續發生，呼籲民眾提高警覺，採取保護自身安全的行動。

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