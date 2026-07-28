快訊／熊本強震多人傷亡　首相高市早苗緊急開會「指示救災」

▲日本首相高市早苗28日晚間在總理官邸召開「非常災害對策本部」會議。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本九州熊本縣今（28）日下午發生規模7.1強震，當地傳出多名人員死傷、大型商場等建物倒塌爆炸及道路受損等災情。對此，日本首相高市早苗稍早緊急在總理官邸召開「非常災害對策本部」會議，下令各單位全力投入救災。熊本市南區醫院也表示，截至晚間7時30分，已有超過50名傷者送醫，至少1人陷入心肺功能停止狀態，目前證實已經死亡。

根據《日本放送協會》（NHK），這起地震發生後，日本政府於28日晚間8時（台灣時間晚間7時）在首相官邸召開非常災害對策本部會議，由首相高市早苗擔任最高負責人，防災擔當大臣赤間二郎、防衛大臣小泉進次郎、厚生勞動大臣上野賢一郎、國土交通大臣金子恭之等內閣官員出席。

高市早苗在會議表示，目前已確認出現人員傷亡、建築物倒塌以及道路損壞等「大規模災害」。她向受災民眾表達慰問，指出政府將以救人為最優先目標，與地方政府密切合作，盡最大努力降低災害影響。

▲▼日本九州熊本縣嘉島町大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌，消防當局準備投入救災。（圖／達志影像／美聯社）



她指出，熊本縣知事已向自衛隊提出災害派遣請求，目前自衛隊約3600人規模的救援力量正陸續投入災區。高市早苗強調，「面對此次重大災情，必須在『人命第一』的方針下，政府總動員展開應對。」

此外，高市早苗也要求相關部門徹夜掌握整體災情，迅速展開救援受困民眾與災害應變工作。她指示運用「推送型支援」方式，主動將食物、飲用水、防暑用品、簡易冷氣設備以及電源車等物資送往災區，確保避難民眾生活環境。

另外，熊本縣熊本市南區的濟生會熊本醫院表示，強震發生後大量傷患陸續送抵院內，截至晚間7時30分，已有50人以上接受治療，其中至少1人送醫時已無意識。根據日媒《RKK熊本放送》，稍早證實，該名心肺功能停止的女性已經不幸罹難。

日本政府指出，此次啟動「非常災害對策本部」是繼2024年能登半島地震後，再度因重大災害而成立相關應變機制。日本氣象廳表示，已將此次地震命名為「令和8年熊本地震」。