熊本AEON爆炸坍塌！商場女員工還原驚悚現場：一堆人在哭

記者柯振中／綜合報導

日本熊本縣28日發生最大震度7強震後，大型購物中心「永旺夢樂城熊本（AEON Mall Kumamoto）」隨後又發生爆炸事故，造成建物受損、多人受困及傷者送醫，警方也證實多人死亡，但詳細數據待統計。對此，有在商場打工的女大生還原現場，原本已疏散至停車場，沒想到約30分鐘後準備返家時，又突然傳出巨大爆炸聲，白煙瞬間朝人群撲來，讓她直呼「如果當時還在館內，真的不敢想像」。

▲日本九州熊本縣28日強震，大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌。（圖／路透）



女大生驚魂回憶 事故發生後一堆人在哭

根據日媒報導，一名在永旺夢樂城熊本咖啡廳打工的10多歲女大學生表示，地震發生時她正在店內洗碗，突然感受到劇烈左右搖晃，店內還有數名顧客，於是與其他店員立即引導顧客前往出口避難。

她表示，所有人之後都在停車場等待約20分鐘，現場不少顧客與員工一邊避難、一邊哭著說「想起10年前的熊本地震」，許多人情緒潰堤、當場痛哭。

▲日本九州熊本縣28日強震，大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌。（圖／路透）



她指出，地震發生約30分鐘後，收到商場通知，宣布「永旺夢樂城熊本停止營業」，大家才準備返家。沒想到自己才剛坐進車內，突然聽見一聲宛如從地底竄出的巨大爆炸聲，伴隨強烈衝擊。

「我還在想發生什麼事，一抬頭就看到建築物方向有大片白煙朝這邊撲過來。」她立刻駕車朝建築物反方向逃離現場，途中還看到不少民眾用手帕摀住口鼻躲避煙塵。她事後仍心有餘悸表示，「真的沒想到會發生這種事，如果當時人還留在建築物裡，光想到就覺得非常可怕。」

民眾憶強震 站都站不穩急帶孩子避難

另一名30多歲女子則帶著兩名孩子前往松橋小學操場避難。她表示，自家住在一棟兩層樓公寓的一樓，地震發生時劇烈到幾乎站不住。

她說，家中的電子鍋被震落，衣櫃門也因此損壞，由於擔心後續餘震，只能帶著孩子緊急離開住家。目前正等待下班返家的丈夫會合，但仍不知道房屋是否還能繼續居住，也考慮暫時帶著家人回娘家避難，等待災情進一步確認。

▼日本九州熊本縣28日強震，大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌。（圖／路透）

